最棒的耶誕禮物！孫燕姿宣布明年台北開唱

孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會明年台北開唱。（MAKE ／ MUSIC提供）

「天后」孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會，自2025年起跑，已唱遍8座城市、18次落日，收官場在南京圓滿落幕時刻，她在台上一句：「我們明年見。」為2026年埋下令人期待的伏筆。官方更於今(25日)宣佈明年上半年的巡演計畫，將唱響4座城市：香港、蘇州、吉隆坡、台北，也會有更多場次，其他城市則敬請期待！

這幸福來的突然，近日更釋出南京巡演的幕後花絮影片，孫燕姿在影片中感性地說：「在看日曆的時候想說，怎麼那麼快就到了今年的最後一場，其實從新加坡開始到南京，會覺得那個氛圍是非常不一樣的，一開始是從概念，接著一路的籌備，歌要落在什麼點，每個段落要怎麼開始、怎麼結束，下一個橋段為什麼要這樣做，講的話、每一個環節，甚至每一站，都會有一些改變的東西。」

廣告 廣告

孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會明年台北開唱。（MAKE ／ MUSIC提供）

她坦言，有時候很崩潰，會覺得有數不盡的東西在空氣中，所幸她特別感覺到自己的團隊很強大，每個人都抓緊要負責的東西，更幽默描述：「我講的東西他們已經很習慣了，當我說隨便講，就是一定要記下來。」團隊也表示，2019年就開始準備巡演，好不容易今年起跑，而孫燕姿的天馬行空，呈現出來時都是最好看的。

孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會明年台北開唱。（MAKE ／ MUSIC提供）

最後在播放片尾名單時，背景襯樂重新編曲配唱的〈接下來〉這首歌，一句：「我們明年見！」孫燕姿的承諾讓全場充滿期待，〈日落 Live〉單曲也已在各大數位平台上線，陪伴大家期待2026更多的日落。而孫燕姿也會與家人共度耶誕和新年佳節後，再度全心投入準備新年度的巡演。

更多中時新聞網報導

北榮首發防災包 盼企業響應捐贈

NBA》邊說垃圾話邊飆分 杜蘭特斬金塊6連勝

剴剴忌日 國家制度崩壞 社工喊政府道歉