最棒的聖誕禮物！徐若熙加盟軟銀「接下象徵王牌的18號」 蔡其昌到場力挺

中職味全龍王牌投手徐若熙今（26）日正式披上日職豪門福岡軟銀鷹18號球衣，宣布加盟球隊。這不僅是他旅外生涯的重要里程碑，也創下軟銀鷹創隊近80年來，首次將象徵王牌投手地位的18號背號交給外籍選手的紀錄，顯示球團對其實力與潛力的高度肯定。

根據《TVBS新聞網和壹蘋新聞網》報導軟銀鷹今日在台舉行加盟記者會，多名球團高層專程來台。首席棒球長（CBO）、前大聯盟名將城島健司親自為徐若熙披上18號球衣，並直言：「徐若熙是我們收到最棒的聖誕禮物。」他指出，在日本棒壇，18號就是王牌投手的象徵，球團從一開始就認為這個背號最適合徐若熙，幾乎沒有經過太多討論。

城島健司表示，徐若熙已經是一名非常出色的投手，但仍未到達生涯的天花板。軟銀鷹擁有世界頂級的運動科學資源與教練團，期待能協助他在技術與身體條件上持續進化，未來成為球隊輪值中的核心戰力。

18號在日本職棒具有深厚傳統，長期被視為球隊主戰投手的代表號碼，這項象徵可追溯至讀賣巨人等老牌球隊。另一種說法則認為，其源自日本歌舞伎文化中的「十八番」，意指最具代表性的看家本領，後來被引申為頂尖選手的象徵。

在軟銀鷹隊史上，18號過去皆由本土投手穿著，包括2015年短暫效力的松坂大輔，以及前「四本柱」之一、現任投手教練的新垣渚。近年則由2011年選秀狀元武田翔太使用，直到本季結束轉戰韓國職棒後，這個背號才正式空出。

徐若熙自高中時期便習慣穿著18號球衣，在中職效力味全龍期間同樣沿用此背號，如今能在日職舞台延續，對他而言別具意義。他表示，18號是一種對自我的期許，「我希望成為最好的投手，這個背號會一直推著我往更高的目標前進。」

記者會現場也出現熟悉身影。中華職棒會長蔡其昌趁立法院表決空檔到場祝賀。據《自由時報》指出，蔡其昌回憶，徐若熙在中職初登板時，曾投3.2局就飆出11次三振，令人印象深刻，也讓他深刻體會頂尖投手的養成需要長期規畫與耐心。

蔡其昌也分享，在經典賽資格賽前，徐若熙原本被安排擔任首戰先發，後因腿部傷勢經教練團審慎評估臨時換人，當時徐若熙相當失落，因為他非常渴望為國家出賽。他形容徐若熙是一名自我要求極高、態度認真的選手。

蔡其昌認為，從古林睿煬到徐若熙的發展歷程可以看出，高中畢業後先留在中職接受完整照顧，再挑戰旅外舞台，同樣是一條可行且成功的道路。他也笑說「聽說這次合約條件不錯」，並承諾，未來徐若熙若在日職一軍迎來初登板，「那一天我一定會飛到福岡，在現場看他比賽。」

