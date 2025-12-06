最樂觀美女！老家被大火燒光 她站廢墟淡定微笑合照：只要爸媽平安

大陸湖南省懷化一處農村民宅日前突發大火燒毀，女兒返家後見到滿地焦黑廢墟，卻選擇以平靜態度面對，引發網路關注。（圖／翻攝自微博）

大陸湖南省懷化一處農村民宅日前突發大火燒毀，女兒返家後見到滿地焦黑廢墟，卻選擇以平靜態度面對，引發網路關注。該名女子3日在社交平台發布照片，表示「生活總愛跟我開玩笑，還好我愛笑」。不少網友得知後留言安慰，她也逐一淡然回覆，強調「人沒事就好」。

《瀟湘晨報》報導，當事人張女表示，著火的是父母的老房子，主要以木材搭建；2日晚間7點左右，父母正在看電視時突然停電，抬頭才發現屋頂冒出火光，兩人隨即逃出。鄰村村民第一時間通報她，但等她趕到時，房屋幾乎被燒成焦炭。

張女說，父母看到住了一輩子的房子化為烏有，悲痛難忍，「他們就在那裡哭，那種絕望我看得出來」。然而她自己仍選擇保持冷靜，在廢墟前拍下一張全身照，「事情已經發生了，哭也沒用，只能坦然面對」。

張女在談話中不斷強調一句話，「除了生死，其他都只是擦傷。」她表示，自己天性開朗樂觀，加上家庭環境讓她更懂得堅強。母親是聾啞人且有智力障礙，姐姐比她年長18歲，自小負責照顧她、供她上學，「對我來說，她像第二個母親」。

張女坦言，身邊朋友多為性格隨和、樂觀的人，她也因此養成爽朗「女漢子」的性格。此外，張女丈夫從事殯葬用品行業，長期接觸生離死別，更讓夫妻倆懂得珍惜當下，「他常提醒我，看得開一點。」目前當地相關部門已介入後續處理，起火原因仍在調查中。

