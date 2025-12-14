「最正主播」鄭亦真暫別主播台！挺「9個月大孕肚」公開絕美寫真
入行20年的中天主播鄭亦真因懷孕將暫別主播台，14v日晚間6點將會是最後一播，接下來就要準備進入人生全新章節，她難掩喜悅，特別邀請「婚紗女王佩佩」團隊拍攝孕婦寫真，紀錄這段珍貴而重要的時刻。她透露：「當初結婚就穿她們家的婚紗美到不行，當新娘還會嫌這裡胖那裡肉，這次拍孕媽咪照完全沒這個煩惱，整個放很開。」她也大方分享，目前體重來到人生巔峰75公斤，笑說這9個月是她10多年主播生涯中「吃得最開心的時候」。
距離預產期只剩最後一個月，主播鄭亦真也即將迎來職涯以來最長的休假，目前規劃至少要休息3個月以上，她感性表示，等再回到幕前，就會從「人妻主播」正式升級成「媽媽主播」，對於人生轉變既新鮮又期待，因此希望透過攝影留下永恆紀念。
拍攝孕婦寫真時，鄭亦真特別請來化妝師兼攝影師余小魚操刀。她笑說老師給她滿滿情緒價值，也教她許多姿勢技巧，努力讓她在鏡頭前看起來「小隻一點」。照片中，她分別穿上白色飄逸禮服與黑色禮服，優雅氣質展露無遺，散發準媽媽的光芒。
談到即將迎接女兒的到來，鄭亦真說：「從結婚到懷孕，人生像遊戲開了外傳，聊天話題也都變得很媽咪。」她與老公一邊期待，一邊準備迎戰新手爸媽的「免睡店」，每天看著肚子變大，都更期待寶寶的誕生。
