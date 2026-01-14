最正啦啦隊女神住院！Yuri自曝至今「仍有副作用不小」親揭真實近況

娛樂中心／綜合報導

味全龍啦啦隊隊員Yuri人氣相當高，受封「最正啦啦隊女神」。（圖／翻攝自IG @xx15995）

味全龍啦啦隊人氣女神Yuri（陳洛心），以甜美外型與纖細體態被球迷封為「最正啦啦隊女神」。日前她與菲菲、Rina、宋宋組成女團 LUVSSI，推出新歌〈抖一抖〉獲得不錯回響，然而事業正熱之際，卻意外曝健康出狀況，透露上個月生病住院且副作用不小，引發粉絲們擔心不已。

Yuri自爆自己上個月住院至今服抗生素仍有副作用。（圖／翻攝自IG @xx15995）

Yuri 近日分享生活近照，透露自己因身體不適住院治療，至今仍需持續服用抗生素。她坦言，藥物雖然幫助病情穩定，卻帶來不小副作用，她表示，「抗生素把我的好菌壞菌都消滅了，影響了腸道菌叢，體重變重了很多，臉也腫腫的！肚子也圓滾滾。」

Yuri自嘲這段時間「照鏡子都覺得自己變了一個人」，對必須長時間站在舞台與鏡頭前的她來說，心理壓力相當大。面對突如其來的身形改變，Yuri 一度陷入低潮，直言「用這樣的狀態面對工作，真的很不容易」。不過她並沒有選擇逃避，而是決定正面迎戰，從生活習慣開始全面調整。她透露，過去冰箱裡可能只看得到冰淇淋與零食，現在則被各式蔬菜、優格與原型食物取代，希望先把身體養好，再慢慢找回最佳狀態。

Yuri現在為調養身體，飲食掌握兩大重點。（圖／翻攝自IG @xx15995）

她也大方分享病後調理的兩大重點。第一是注意體內「鈉、鎂、鉀」的平衡，透過補充鉀與鎂、減少鈉攝取，改善水腫與發炎狀況，讓身體代謝重新啟動。第二則是「重建腸道菌叢」，她選擇攝取優格、熟蔬菜與地瓜等溫和食材，避免極端節食，讓好菌慢慢回來。她強調，若身體長期處於發炎與水腫狀態，單靠少吃並無法真正瘦下來。

這番分享曝光後，立刻引起網友熱烈討論，不少粉絲留言替她加油，也感謝她坦率分享自己生病與身形變化的真實經歷。Yuri 則表示，希望透過自身經驗提醒大家，健康永遠比體重數字更重要，學會照顧身體，才能在工作與生活中走得更長遠。



