「最正啦啦隊女神」上月住院！生病至今仍在吃抗生素 副作用體重增加臉變腫

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

擁有「最正啦啦隊女神」封號的Yuri（陳洛心）除在球場上應援受到球迷歡迎外，日前還與其他啦啦隊員菲菲、Rina及宋宋組成女團LUVSSI。不過經常透過社群分享生活的她，日前去發文表示，自己上個月因為生病住院，讓粉絲相當擔心。

Yuri透露自己上個月因生病而住院。（圖／翻攝自Yuri IG）

Yuri坦言，自己家中的冰箱都只冰冰淇淋，但近期卻多了蔬菜跟優格，因為「最近想吃的很健康。」接著透露自己上個月生病住院，到現在還在服用抗生素，「抗生素把我的好菌壞菌都消滅了，影響了腸道菌叢，體重變重了很多，臉也腫腫的！肚子也圓滾滾。」而用這樣的狀態工作也讓壓力變大，因此她決定好好調理身體。

對此，Yuri分享了自己正在實施的健康計畫。首先是要上身體的鈉鎂鉀平衡，「簡單來說先消了水腫，脂肪才會開始動，水腫是一種發炎/壓力狀態，解決了水腫才能進一步分解脂肪。」再來，她提到腸道菌叢影響也很大，「腸道好菌多的人，能量用來修復、代謝、燃脂，壞菌多容易發炎、囤積脂肪！身體慢性發炎，皮脂醇上升也會導致水腫，脂肪代謝卡住。」所以她都會吃益生菌、優格、優酪乳維持腸道健康，同時也會吃熟蔬菜、燕麥香蕉地瓜，「每天攝取充足的營養，不用節食的方式減肥，節食讓腸道變不健康或營養不良，都不是穩定的減重方式也都會影響效果！我們一起更健康快樂的生活吧！」





