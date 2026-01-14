「最正啦啦隊女神」臉腫、肚子圓！壓力大親曝生病內幕

Yuri自曝上月生病住院，因此決定啟動「健康計畫」。（翻攝自IG @xx15995）

「最正啦啦隊女神」Yuri陳洛心，憑藉甜美外型與火辣身材圈粉無數，活躍於棒球場、綜藝與影視圈，私下也常透過社群分享生活點滴，與粉絲親民互動。昨（13）日她在IG曬出一張近照，身穿粉色針織毛衣、長髮自然披肩，對鏡甜笑比出可愛手勢，氣色依舊亮眼，卻罕見自爆上個月因生病住院，身體狀況一度亮紅燈，也因此下定決心啟動全新的健康計畫。

Yuri在貼文中坦言，上個月生病住院了之後，一直到現在還在服用抗生素，導致體內好菌、壞菌一併被影響，「抗生素把我的好菌壞菌都消滅了，影響了腸道菌叢，體重變重了很多，臉也腫腫的！肚子也圓滾滾」，她選擇正面面對，希望從根本調理身體，「最近常會覺得用這樣的狀態工作壓力好大，但是還是得好好面對調理！所以目前我在實施我的健康計劃～」。

她也大方分享自己的飲食轉變，笑說：「以前冰箱只冰冰淇淋，現在變成好多蔬菜跟優格」，並整理出一套親身實測的心得，首先，她強調身體的鈉鎂鉀平衡「少納、補鎂、補鉀」，進一步分享：「鈉會抓水，讓你看起來水腫，鉀會幫助把多餘的鈉推出去，缺鉀時，會越節食越腫，而鎂可以放鬆腸道，改善便秘，幫助血糖穩定，啟動代謝養易瘦體質，三者關連讓水腫消除，代謝打開！我最近很愛煮哈佛湯 」。

Yuri接著說，「腸道好菌多的人，能量用來修復、代謝、燃脂，壞菌多容易發炎、囤積脂肪！身體慢性發炎，皮脂醇上升也會導致水腫，脂肪代謝卡住！我都會吃益生菌、優格、優酪乳維持腸道的健康！吃熟蔬菜、燕麥香蕉地瓜！」

最後，她呼籲大家不要用極端的方式減肥，「每天攝取充足的營養，不用節食的方式減肥，節食讓腸道變不健康或營養不良，都不是穩定的減重方式也都會影響效果！我們一起更健康快樂的生活吧嘻嘻」」。貼文曝光後，不少粉絲留言替她加油，稱讚她即使面對身體不適，仍以正能量態度分享經驗，也期待她在健康調理後，以更好的狀態回到大家眼前。

