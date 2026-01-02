最正政大碩士生畢業了！王心恬徹底告別「1物」驚喊：Oh No

〔記者蕭方綺／台北報導〕王心恬近日已順利通過國立政治大學企業管理碩士在職專班(EMBA)文科資創組論文口試，距離取得碩士學位僅差最後一步，為她橫跨學術與創業領域的重要階段畫下句點。完成口試後，她坦言心情平靜，笑說：「沒有特別了不起，只是替自己的人生完成一個有始有終的里程碑。」至於即將告別學生身分、不能再用學生證，她也忍不住逗趣喊聲：「Oh No！」

王心恬2022年入學政大EMBA，當時便引發外界關注。她透露，大學畢業後即投入職場發展，直到創立個人品牌後，為了補強管理與經營專業，才決定重返校園進修。求學期間，她一邊兼顧模特兒工作，一邊投入課堂討論與個案研究，深入學習行銷、財務、策略及企業經營等核心課題。

她分享，EMBA的學習讓自己能將理論實際應用在品牌經營與凱渥模特經紀的業務上，也成為籌備新創計畫的重要養分；與來自不同產業的同學交流，更為她帶來許多實務視角與靈感。

完成口試後，王心恬感性致謝指導教授與口試委員的指導，也特別感謝凱渥在事業初期的支持，讓她能無後顧之憂完成學業。她笑說，雖然不把這段歷程看得多麼偉大，但仍是人生中值得珍藏的一頁。身為模特兒，她也不忘幽默自嘲，打趣詢問：「不知道我這個時尚總監的論文口試 OOTD，大家給不給過？」

