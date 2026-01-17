「最正政戰士」IG私帳曝！美照「外流中國」出招了

生活中心／李汶臻報導

國軍除了優秀體能與精實專業外，不少外型亮眼的人才們，往往容易在社群上引發關注。有著「最美政戰士」稱號的陸軍政戰上士葉采青，就是其中一員。擁有甜美外貌的她，長相神似日本女星「田中千繪」，早在多年前就曾「登陸」常蒐羅俊男美女的PTT「Beauty版」（表特版），就讓連見多識廣的鄉民也忍不住狂推暴動。她日前在社群公開一連串擇偶條件，再度引爆討論，而她過往在IG私帳上傳的各式美照，也再度吸引眾多網友圍觀朝聖。

「最美政戰士」葉采青日前在IG限動開放問答，被問及擇偶條件時，她坦承自己是制服控，且考量到自己軍人工作的特殊性與遠距離限制等狀況「都選軍中的人交往」。據了解，葉采青是醫務兵出身，目前已是政戰士的她，日前在社群透露去（2025）年服役期滿後，自願請調到外島，目前在「國之北疆」的東引指揮部服役。

「最正政戰士」葉采青常在IG上傳美照，引發網友瘋看。（圖/翻攝自IG＠eunice830220）

以陸軍招募員身分發文的她，介紹東引島是一個很漂亮的地方，並預告自己未來會常常在Threads上跟大家分享小島生活，最後還逗趣寫下「來東引服役還有額外的12000加給哦」。

相關內容曝光後，讓不少網友湧進她的IG私帳、朝聖各式絕美私照。只見葉采青的版面除了展現軍人風采外，私下超甜美的反差狀態也大方放送，其中更有多組她換上華麗旗袍的美照。但她過去曾提到自己的旗袍美照被中國不明人士盜用、拿去騙人；對於自己的照片外流中國，她選擇用魔法反擊魔法、加浮水印，有趣的是浮水印赫見「中國是台灣的領土」8個字，讓網友們看了笑翻「被浮水印吸睛，太可愛了！直接追蹤！」、「政戰士這麼猛！」。





葉采青旗袍美照外流中國，本人怒出招「加8字水印」。（圖/翻攝自IG＠eunice830220）





葉采青私下甜美穿搭曝光。（圖/翻攝自IG＠eunice830220）

葉采青IG版面有不少穿軍照的美照。（圖／翻攝eunice830220 IG）





葉采青IG版面上傳各式風格私服美照。（圖／翻攝eunice830220 IG）





