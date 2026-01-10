最殺男團Energy二十年後再合體！小巨蛋舞台被粉絲青春回憶霸占

記者林宜君／台北報導

經典男團Energy再度合體，小巨蛋今晚迎來萬人朝聖！（圖／翻攝自Energy IG）

台灣經典男團Energy再度合體，小巨蛋今晚迎來萬人朝聖！回顧2002年出道風光，他們短短一個月就創下史上最快萬人演唱會紀錄，如今再登舞台，粉絲期待重溫青春回憶。最殺男團Energy自2002年出道以來，一直被視為台灣偶像史上的傳奇。當年出道短短一個月，他們的歌迷就發起瘋狂連署，累積超過6萬份信件，迫使唱片公司同意在中正紀念堂舉辦萬人演唱會。當晚廣場擠進超過1萬名粉絲，現場熱情水洩不通，奠定Energy「最殺舞蹈男團」的地位。Energy以硬派街舞與帥氣外型出道，突破當時偶像團體的甜美風格。

Energy首支主打歌〈放手〉不僅紅遍大街小巷，也成為無數少男少女的青春回憶。（圖／翻攝自Energy IG）

Energy首支主打歌〈放手〉不僅紅遍大街小巷，也成為無數少男少女的青春回憶。出道首月的中正紀念堂演唱會，則寫下新人最快舉辦萬人演唱會的紀錄，至今仍是台灣偶像史上的經典一頁。二十年後，Energy再次合體，今晚將在小巨蛋舉辦原訂去年底的演唱會，重現〈星期五晚上〉等代表曲。儘管去年坤達與書偉捲入兵役糾紛而遭檢方起訴，導致演唱會活動一度停擺，但粉絲熱情未減，期盼五人再度展現舞蹈與高空特技表演。成員們現階段各自兼顧主持、綜藝及戲劇工作，但仍以Energy身份共同演出，延續當年的活力與青春印記。粉絲表示，希望Energy能挺過風波，再創新紀錄，也期待今晚能看到牛奶與坤達的高空特技，重溫那段「最殺男團」的榮光時刻。

