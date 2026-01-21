「最毒千金」黃荷娜返韓自首有黑幕！供出「演藝圈毒名單」 男星女星都被點名

黃荷娜被爆料主動回韓投案有內幕。翻攝NAVER

有「最毒千金」封號的黃荷娜，曾是韓星朴有天的未婚妻，她涉毒潛逃海外一年多，上月底（12/24）竟主動返韓自首，韓國記者吳赫鎮在YouTube頻道「지릿지릿」爆料，黃荷娜自首有內幕，已向警方供出「演藝圈吸毒名單」！

吳赫鎮記者在影片中指出，「黃荷娜對外聲稱是為了養小孩才回國，但完全不是事實。」指出經情報單位與警方掌握的內容顯示，黃荷娜是為了逐步承認自身犯罪事實，事前就與警方協調好入境時間。

記者爆料黃荷娜供出演藝圈毒名單

吳赫鎮爆料黃荷娜已向偵查機關提供數位藝人名單，男星、女星都在列。並分析，「黃荷娜可能認為只有揪出其他人的犯罪事實，自己才有機會換取減刑。」

黃荷娜出庭時穿著高價羽絨外套。翻攝YT@지릿지릿

另外，吳赫鎮也進一步質疑，黃荷娜總是對外喊「沒錢」，但回國出庭時，卻身穿價值220萬韓元（約新台幣4.7萬元）的羽絨外套，「以這樣的經濟能力，就算人在柬埔寨，也完全有條件聘請老師、安排良好教育環境照顧孩子。」因此才被認為黃荷娜主動投案的原因不單純。

吳赫鎮也指出，黃荷娜雖在調查過程中否認吸毒與販毒指控，但警方似乎已掌握相當程度的投藥時間與地點。目前黃荷娜已因違反《毒品管理法》（精神性藥物）相關罪名，遭羈押起訴。

富三代千金曾與朴有天論及婚嫁

今年37歲的黃荷娜是企業富三代千金，外公是韓國知名企業南陽乳業創辦人，多年前曾與JYJ出身的朴有天論及婚嫁而聞名。只是她曾在2015年5月至9月間，在首爾住處等地三度施用安非他命遭起訴，2019年被判處有期徒刑1年、緩刑2年。沒想到2020年又在緩刑期間再度吸毒遭起訴，被判刑1年8個月。

黃荷娜這次被捕是因為涉嫌2023年7月在首爾江南，幫兩名友人施打安非他命，因被警方盯上在同年12月先潛逃泰國，隨後又以非法入境的方式，逃到柬埔寨並滯留於當地。

去年10月曾有媒體爆料黃荷娜已懷孕，黃荷娜上月返韓出庭時也曾提及主動投案原因，當時她表示希望能好好承擔起「近日在柬埔寨生下孩子」的責任，因此近期主動透過律師向警方表達願意自首到案，主動返韓。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



