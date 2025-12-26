「最毒千金」黃荷娜逃亡1年為何返韓？SBS爆「在柬埔寨產子」 她一句話全說了

涉毒的黃荷娜今穿著羽絨大衣包緊緊現身水原地方法院安養支院。翻攝namuwiki、首爾經濟

有「最毒千金」封號的黃荷娜，曾是韓星朴有天的未婚妻，她因涉毒潛逃海外一年多，直到前天（24日）才被韓警逮捕。SBS《8點新聞》今（26日）晚加碼爆料，黃荷娜主動返韓是因為已在柬埔寨生子，透露：「想為孩子負責！」才主動回韓國。

黃荷娜結束潛逃原因曝光

黃荷娜今（26日）現身水原地方法院安養支院，出席羈押必要性審查庭，黃荷娜今否認相關指控，強調自己「並未施用安非他命，也沒有替朋友注射毒品」，並表示希望能好好承擔起「近日在柬埔寨生下孩子」的責任，因此近期主動透過律師向警方表達願意自首到案，主動返韓。

SBS《8點新聞》今報導黃荷娜為了孩子回韓國。翻攝SBS

黃荷娜透露已在柬埔寨生產，想為孩子負責回韓國。翻攝SBS

孩子與另一半也回韓國了

《8點新聞》也指出黃荷娜的孩子及孩子生父，也已一同返韓。她的另一半是從事併購相關工作的金姓男子，先前黃荷娜從泰國曼谷逃往柬埔寨時，另一半也出了不少力。

黃荷娜先前才被爆料潛逃柬埔寨時，過著奢華生活，更被指出腹部隆起已懷孕。翻攝NAVER

黃荷娜涉嫌2023年7月在首爾江南，幫兩名友人施打安非他命，因被警方盯上在同年12月先潛逃泰國，隨後又以非法入境的方式，逃到柬埔寨並滯留於當地。今年10月曾有媒體爆料黃荷娜已懷孕，也在今天獲得證實。而黃荷娜今天雖然在法庭上否認相關指控，仍因「有湮滅證據之虞」被當庭羈押。

富三代千金曾是朴有天未婚妻

黃荷娜是企業富三代千金，外公是韓國知名企業南陽乳業創辦人，多年前曾與JYJ出身的朴有天論及婚嫁而聞名。只是她曾在2015年5月至9月間，在首爾住處等地三度施用安非他命遭起訴，2019年被判處有期徒刑1年、緩刑2年。沒想到2020年又在緩刑期間再度吸毒遭起訴，被判刑1年8個月。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



