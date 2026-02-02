最毒枕邊人！愛情長跑9年剛結婚 她因「這件事」召喚全家殺老公

印度北方邦發生駭人家庭命案，相戀9年才結婚的夫妻，婚後僅2個月丈夫便遭妻子夥同娘家人殺害，並偽裝成自殺，震驚社會。示意圖／取自photoAC

印度北方邦（Uttar Pradesh）發生一起駭人聽聞的家庭悲劇，一對相戀長達9年的情侶，在排除萬難步入婚姻殿堂僅短短2個月後，竟以血腥謀殺收場。33歲的新婚丈夫吉滕德拉（Jitendra Kumar Yadav）日前被發現陳屍家中，起初被認為是上吊自殺，但屍檢報告揭露驚人真相，他是遭新婚妻子喬蒂（Jyoti）夥同娘家人聯手勒斃，並將屍體懸掛窗邊，偽造成自殺現場。

相戀9年修成正果 婚後2個月變調

根據外媒《NDTV》報導，警方調查發現，吉滕德拉與喬蒂從學生時代便相識相戀，吉滕德拉是印度獸醫研究所（IVRI）的合約工，喬蒂則在公路運輸公司擔任公車售票員。這段9年愛情長跑，終於在2025年11月25日修成正果，2人在雙方家長同意下舉辦了傳統婚禮，婚後定居於巴雷利市（Bareilly）的租屋處。

然而，這段看似美滿的婚姻卻在短短幾週內變調，警方指出，導致夫妻關係破裂的主因是「金錢糾紛」，吉滕德拉被指控，擅自從妻子的銀行帳戶中領走2萬盧比（約新台幣7500元），並將這筆錢全數揮霍在網路賭博上，此事引發2人頻繁爭吵。

爭吵演變殺機 娘家全家總動員「行刑」

悲劇發生於1月26日，當天喬蒂為了金錢去向再次質問丈夫，雙方爆發激烈口角，並引發肢體衝突，盛怒之下，喬蒂打電話叫來了父親卡利查蘭（Kalicharan）、母親查梅利（Chameli）以及哥哥迪帕克（Deepak）助陣。

警方還原案發經過表示，娘家人抵達後並未勸架，反而聯手壓制吉滕德拉，由岳父、岳母和妻子的哥哥強行按住吉滕德拉的手腳，讓他動彈不得，再由喬蒂親手掐住丈夫的脖子，直至他斷氣為止。

掛屍窗台偽造輕生 屍檢戳破謊言

為了掩蓋罪行，一家人合謀偽造現場，他們用圍巾將吉滕德拉的屍體懸掛在窗戶的鐵柵欄上，隨後假裝驚慌地通知鄰居，謊稱女婿上吊自殺。

警方初步抵達現場時，因遺體呈現懸掛狀態，一度以自殺方向偵辦。然而，死者兄弟阿傑（Ajay Kumar）對死因提出強烈質疑並報案，警方隨即將罪名列為教唆自殺並進行屍檢。最終屍檢報告顯示，死者頸部的痕跡證實死因是「勒死」而非上吊，直接推翻了自殺說法。

妻子認罪：盛怒下勒斃尪

面對確鑿的證據，警方將案件升級為謀殺案展開調查，在嚴厲審訊下，喬蒂終於崩潰認罪，供稱因不堪財務糾紛與爭吵，在盛怒之下夥同家人殺害丈夫。

目前警方已逮捕喬蒂及其父母共3人，並正全力追捕仍在逃的迪帕克。這場長達9年的戀情，最終因賭博與金錢糾紛，以家破人亡的慘劇告終。



