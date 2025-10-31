最毒蔬果排行曝！含4種以上農藥恐致癌 「第1名」餐桌上很常見

國際中心／倪譽瑋報導

美國有機農業組織日前對市面上常見的農產品進行抽驗，結果顯示部分蔬果樣本中含有四種或以上的農藥殘留。根據這些數據，列出了「最髒蔬果」的前12名，其中96%的樣本檢測出農藥殘留。這次排名中，菠菜位居榜首，成為飯桌上最需注意清洗的蔬菜之一。如果不仔細清洗就食用，可能會攝入多種農藥，增加乳癌、糖尿病等健康風險。

美國環境工作組織（Environmental Working Group, EWG）6月公布了2025年「最乾淨與最髒蔬果」排行榜，以幫助消費者更了解所購買農產品的安全性。在「最乾淨的蔬果」名單中，前三名分別為鳳梨、甜玉米（包括新鮮和冷凍）以及酪梨。這些蔬果的樣本中約有60%未檢測到農藥殘留。

而在「最髒的蔬果」名單中，依次為菠菜、草莓、羽衣甘藍、葡萄、桃子、櫻桃、油桃、梨子、蘋果、黑莓、藍莓和馬鈴薯。這些蔬果的抽驗樣本中，除馬鈴薯外，平均殘留四種或以上的農藥。EWG指出，研究顯示一次攝入多種農藥的風險比單一農藥更大，可能降低蔬果的心血管保護效益，並與卵巢功能下降、兒童健康問題相關聯。此外，法國2014年至2020年的研究也發現，誤食混合農藥可能增加乳癌和第二型糖尿病的風險。

然而，這並不意味著這些蔬果不能食用。美國食品藥物管理局（FDA）表示，使用流動的水清洗蔬果可以清除多數農藥。台灣食品藥物管理署則建議，蔬果應先以清水浸泡數分鐘，再用流動水沖洗，這樣能有效去除殘留農藥。此外，建議在沖洗後再進行切塊，以避免刀具受到污染。

