最浪漫的平地雪景 梅山公園白梅盛開迎遊客

記者李佩玲／綜合報導

每逢冬末初春，嘉義梅山山區總會迎來一片潔白花海，嘉義縣政府文化觀光局今（23）日指出，梅山公園梅花綻放時，滿山枝頭如覆白雪，被旅人形容為「最浪漫的平地雪景」，目前花況約5成以上，花期可望持續至1月底，喜愛賞花的民眾千萬別錯過。

文化觀光局表示，梅山公園位於嘉義縣梅山鄉，地勢居高臨下，站上觀景台即可俯瞰層層梅林，白色花朵在山風中搖曳，搭配遠山景致，構成絕佳的賞花畫面，成為近期嘉義熱門賞花去處。

文化觀光局指出，梅山以「梅子之鄉」聞名，民眾賞梅之餘，也別錯過周邊的在地老字號蜜餞店，如位於梅山公園內的「正宗牌蜜餞」就擁有超過60年歷史，遊客可坐在園區內一邊欣賞梅景，一邊品嘗梅子、啜飲梅茶，感受悠閒的山城氛圍；距離公園不遠的「梅樹牌蜜餞」販售傳統鹹、酸、甜梅到創新的梅子氣泡水等，產品種類多元。另外，「梅問屋梅子元氣館」則提供去籽醃梅及特色飲品DIY體驗，兼具教育與趣味性，適合親子同行。

梅山公園位於嘉義縣梅山鄉，地勢居高臨下，站上觀景台即可俯瞰層層梅林。（取自嘉義縣政府網）

梅山以「梅子之鄉」聞名，民眾來梅山公園賞梅之餘，也別錯過周邊的在地老字號蜜餞店。（取自嘉義縣政府網站）