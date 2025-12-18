最浪漫藍色流星雨煙火！義大世界999秒全台最長跨年煙火震撼登場 三階段交管同步啟動

▲全台最長999秒震撼夜空！義大世界跨年煙火浪漫登場，三階段交管、免費接駁一次搞定。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】迎接2026年到來，義大世界將於12月31日盛大舉辦「紫耀義大・義享奔騰」跨年晚會，重磅推出全台最長、長達999秒的大型跨年煙火秀，以史詩級規模點亮高雄夜空，打造年度最浪漫、最震撼的跨年視覺饗宴。因應預期湧入的大量人潮，義大世界同步規劃三階段交通管制措施，並貼心提供免費接駁專車與散場加開客運路線，邀請民眾安心前來、輕鬆迎新年。

今年跨年煙火設計全面升級，不僅首度推出全台首創的「藍色流星雨煙火」，營造如宇宙星河般的夢幻場景，更結合全台獨家的「超巨大煙火樹」，搭配「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」等多層次視覺效果，999秒全程零冷場，從倒數前一路璀璨到新年第一刻，象徵新的一年奔騰啟航、希望滿滿。

義大世界表示，跨年活動每年吸引數萬名遊客到場，已提前完成交通動線與人潮疏導規劃。第一階段為進場管制，12月31日晚間8點起實施汽車管制、晚間11點起管制機車，實際時間將視停車場狀況彈性調整；第二、第三階段為散場管制，活動結束後將優先開放機車與接駁車離場，汽車則於2026年1月1日凌晨1時15分後依序放行，並採指定動線離場，請用路人配合現場指揮、減速慢行。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，義大世界特別於12月31日18:00至23:00，在仁武「全聯仁武水管店」前設置免費接駁專車直達會場，並於仁武高中校內提供臨時停車空間。跨年散場後，民眾可於義守大學旁第一停車場搭乘免費接駁車返回仁武接駁點，另加開義大客運前往高鐵左營站，方便轉乘捷運返家，接駁與客運末班車皆為凌晨1時30分，並視現場人潮機動加班。

想要輕鬆跨年、不必趕車的民眾，也可選擇直接入住義大世界。義大皇家酒店與義大天悅飯店推出多元住房專案，其中皇家酒店低樓層煙火房，入住即可在房內近距離欣賞跨年花火，享受最舒適的迎新體驗。此外，義大遊樂世界跨年夜同步推出「星光趴」，樂園營業至晚間8點，雙人預購票優惠價只要500元，讓民眾從白天一路嗨到跨年倒數。

更多跨年活動內容與完整交通資訊，請上義大世界跨年活動官網查詢。今年跨年，就到義大世界，用999秒璀璨煙火，迎接最耀眼的2026年。（圖╱義大世界提供）