最渴望當媽媽！Lady Gaga揭黑暗期「精神崩潰住院治療」：我很幸運還活著

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

美國天后Lady Gaga近期接受訪問時罕見敞開心扉，談起多年前身心狀況一度陷入谷底、數度崩潰，讓家人心痛感嘆「已經不像原來的姊姊」，她為此中斷巡演接受治療，甚至一度懷疑自己能否康復，感嘆「我很幸運還活著」。她也首度鬆口分享與未婚夫波蘭斯基（Michael Polansky）的婚事進度，並坦言此刻最強烈的願望，就是「最渴望當媽媽」。

美國天后Lady Gaga首度鬆口分享與未婚夫波蘭斯基（Michael Polansky）的婚事進度，並坦言此刻最強烈的願望，就是「最渴望當媽媽」。（圖／Lady Gaga 臉書）

Lady Gaga接受《滾石》（Rolling Stone）雜誌專訪時回憶，2017年拍攝《一個巨星的誕生》時，為了克服疼痛而依賴止痛藥物。電影完成後又立即投入《Joanne》巡迴演唱會，極度壓力造成她崩潰。她記得某晚妹妹紅著眼告訴她：「我已經看不見我認識的姊姊了...」，這句話讓她警覺狀況危急，決定中止巡演。

廣告 廣告

她透露，當時情況嚴重到必須進入精神病院接受專業治療，「我徹底崩潰了，那真的很可怕。我有一段時間完全不知道自己還能不能好起來，我很幸運還活著。」經過多年療癒與調整，她如今形容自己「一個健康完整的人」。

「愛上一個真正關心我的人，對我產生了非常大的影響。」Lady Gaga感性表示，陪伴她度過最黑暗階段的，正是未婚夫波蘭斯基，對方溫柔而堅定的陪伴，並要她重拾音樂，幫助她走出低潮，也是她準備推出的新專輯《Mayhem》的創作靈感來源之一，因此也被列為部分歌曲的共同詞曲作者，「他相當照顧我，我以前從來沒被這樣愛過。同時他也讓我明白，我的生命是重要的，是珍貴的。」

Lady Gaga透露，他們計畫很快結婚，她並補充道，「最想做的事是當一個媽媽」。

更多FTNN新聞網報導

趙露思翻身太猛！甩掉4億違約金挑戰英語歌《Black Veil Bride》 邀Lady Gaga金曲製作人操刀

羅志祥曝馬志翔是遠房表兄！揭合作原因 「腦中浮現他的臉」

樂天女孩赴美應援！簽證遭爆踩紅線…最慘「終身無法入美」 球團急澄清

