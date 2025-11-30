最溫暖可靠的存在！ 台中榮總今表揚153名優秀志工

展現醫療溫度，中榮志工表揚大會，153名志工獲獎勵。（圖：台中榮總提供）

台中榮總今天（30日）舉辦「第50期志工表揚大會暨全隊教育訓練」，200多名志工齊聚，志工隊成立43年，無數志工陪伴中榮成長，展現醫療溫度，也成為醫院發展最重要的力量。副院長周元華致詞表示，志工是醫院裡最溫暖、最可靠的存在。

台中榮總表示，這次志工大會共表揚153名服務表現優異的志工及幹部，肯定他們在院內導引、病人支持、行政協助等面向的長期投入。而在院外獎勵方面，志工夥伴也締造亮眼成績，全年共有124名志工獲得中央及地方獎勵。

中榮副院長周元華致詞表示，志工是台中榮總最珍貴的資產，各項服務不僅落實病人安全，更呼應醫院推動ESG與社會共好精神。他分享院內巡視時，常看見志工穿著亮眼的藍色背心，主動協助病患與家屬，成為醫院裡「最溫暖、最可靠的存在」。

中榮志工表揚大會，特別表揚服務時數達標、長期投入以及具特殊優良事蹟的志工代表，肯定他們長期為院務默默付出的精神。每名得獎者皆以穩定服務、誠懇態度與團隊合作，成為同儕學習的典範。院方也期望藉表揚活動激勵更多志工持續投入，共同打造更周全完善的就醫環境。今年教育訓練特別邀請靜宜大學王秀燕副教授，以「不忘初心散播愛：醫務志工終生行」為題演講，分享志願服務的核心價值、服務動機維持與情緒調適，引發志工熱烈共鳴。

中榮志工表揚大會，副院長周元華表示，志工是醫院裡最溫暖、最可靠的存在。（圖：台中榮總提供）

中榮志工隊邁入第51期，累積超過400名志工持續投入服務，院方期盼未來能有更多志工在院內外發光，攜手打造更友善、更具溫度的醫療環境。（寇世菁報導）