最溫暖的紅包! 台灣諾華連5年攜手聯合勸募協會 捐助社福團體逾860萬
農曆春節將至，長期深耕台灣的諾華藥廠深知社會上仍有許多弱勢家庭急待援助，延續發起年度「諾華慈善關懷計畫」，透過員工募款，至今已連續16年協助在地公益夥伴，每年陪伴數百個弱勢家庭走過艱難時刻，累計捐助金額突破 4千萬元。今年，台灣諾華再度募集超過157萬公益捐款，將關懷送到東部偏鄉，回應花蓮震災後社會高度關注的在地照顧需求，也將這股暖流擴及中南部的弱勢長者與兒童，透過實際行動在農曆年前為弱勢家庭帶來一股暖流。
諾華公司以重新創想醫藥未來並延長病患生命為宗旨，也不忘肩負社會公民之責任，自2009年起，每年由公司支持員工自發組成之諾華慈善委員會啟動「諾華慈善關懷計畫」，長期關注未必知名，但默默服務的在地社福機構，特別著重偏鄉弱勢兒少、身心障礙自立、獨居邊緣長者，今年關懷計畫進一步擴及關懷自殺遺族，同仁的捐款挹注的對象為財團法人天主教會花蓮教區、財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家、社團法人臺東縣友善關懷協會、社團法人彰化縣基督教青年會 及 社團法人彰化縣生命線協會等五家社福機構。
台灣諾華藥廠總裁 宮澤惠三(Keizo Miyazawa) 表示：「我們身處健康產業，深知真正的健康不只來自藥物治療，更與一個人是否被支持、理解和陪伴息息相關。諾華在台灣投入慈善關懷計畫，不只是履行企業責任，而是希望善用我們的影響力，支持第一線社福單位，陪伴不同生命階段中最脆弱的時刻。未來，我們也將持續與公益夥伴並肩前行，為台灣社會累積更多長期而正向的改變。」
為了讓諾華同仁能真實了解弱勢兒少和長者的實際需求，諾華慈善委員會特別於今年1月舉行的員工大會，邀請中、南部的兩所社福單位分享第一線服務經驗。來自屏東縣私立椰子園老人養護之家的楊弘章社工師現場分享一對老夫妻在資源不足與高強度照護下，先生因為長期照顧生病的妻子一度走到情緒崩潰邊緣，所幸透過持續的專業陪伴、協助就醫、銜接社會資源，才重新找回相互依靠活下去的勇氣與力量；社團法人彰化縣基督教青年會的王筱慧主任則分享輔導隔代教養孩子的案例，由祖父扶養而缺乏父母教導出現偏差行為的兒童，在學校與生活中備受挫折與歧視，在社工長達數年的陪伴與引導下，孩子逐漸穩定情緒、改善個人衛生與人際互動，也第一次在學校考試中獲得肯定重新建立自信。現場三百多位同仁真切了解弱勢族群的實際需求，也看見善款能如何轉化為改變生命的力量而大受感動。
今年首次加入諾華慈善委員會的同仁吳冠賢分享：「人生在不同階段都可能面臨突如其來的挑戰，過程中受到許多貴人的支持與幫助，記住獲得幫助的感動並試著也在別人有需要的時候給予關懷與協助，這是我加入慈善委員會的初衷。今年實際參與慈善計畫的推動，篩選需要幫助的團體並鼓勵同仁參與，更深入了解慈善團體如何陪伴弱勢家庭走過低谷，也更加確信諾華慈善關懷計畫不只是一個傳統的捐款計畫，而是讓我們可以延續關懷與幫助、持續走進他人生命的溫柔力量。」
諾華公司體認到社會公益不該是錦上添花而是雪中送炭，因此諾華慈善委員會自2020年與聯合勸募協會合作，發掘用心照顧弱勢與支持急難救助的優質中小型社福單位，也透過聯勸的專業集結社會資源，並將資源合理分配給需要的社會福利團體，並透過聯勸的督導與輔導確保專案進度，讓捐款效益最大化。聯合勸募也觀察到，諾華並非只是提供資源的企業，更是願意理解在地需求、尊重社福專業，並與第一線工作者並肩前行的長期公益夥伴。聯合勸募常務理事陳永清分享，近年來詐騙事件頻傳，使得社會大眾對捐款更加謹慎，也讓許多慈善團體在募款上面臨更大挑戰；此時，企業穩定而長期的支持，成為社福單位能夠無後顧之憂、專注照顧弱勢的重要後盾。他表示，這份來自諾華的「溫暖大紅包」，不僅協助第一線服務不中斷，更讓資源得以在對的時間進入對的地方，陪伴原本在困境中掙扎的個人與家庭，逐步重拾生活的秩序與尊嚴。這五年雙方合作募款捐助社福單位的善款逾860萬元。
台灣諾華相信，企業的價值不僅來自創新藥物的研發，更體現在對社會的責任與回應。看見台灣在高齡化、城鄉差距與弱勢照顧上的真實需求，諾華投入慈善關懷計畫邁入第16個年頭，陪伴社福單位走一條「走得久、走得深」的公益之路，讓關懷不只是一時的善意，而是一份長期的承諾。未來，台灣諾華會攜手更多公益夥伴，將愛與希望帶到台灣每一個需要被照亮的角落，為社會弱勢注入穩定而持續的力量。
圖/台灣諾華連5年攜手聯合勸募協會。圖左為聯合勸募 陳永清常務理事，圖右為台灣諾華總裁 宮澤惠三(Keizo Miyazawa)
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為最溫暖的紅包! 台灣諾華連5年攜手聯合勸募協會 捐助社福團體逾860萬
