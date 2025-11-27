最漫長一夜 香港大火患難互助

香港新界大埔宏福苑社區發生大火，當地政府和民間徹夜展開馳援，至少900名受影響居民暫時入住到臨時庇護所。香港醫院管理局啟動9間設有急診室的醫院戒備、另外房屋局則開放超過3400個單位跟床位，用來後續安置受災戶。對香港人來說26號是一個漫漫長夜，許多人心情哀痛但仍堅強起來化悲傷為力量，尤其是在大埔街頭，民眾不眠不休自發性當志工，有人幫忙分類物資、有人擔當義載司機，在艱難時刻仍然團結互助。

大批居民徹夜疏散到臨時避難所，有民眾自發性前往擔任志工，心情相當沉重。 志工 ：「我的心情很複雜，我自己沒有受到影響，但這事發生在香港 我也是香港人，我能感同身受 所以我來這裡幫忙。」

香港宏福苑社區發生大火後，無數民眾失去家園，香港政府啟動「緊急事故監察及支援中心」，至少900名居民已入住8處臨時庇護中心，現場提供大量飲用水和熱食餐盒。這一夜在街頭，許多民眾自發運送物資，馳援馬不停蹄。 記者 孫岳：「我現在在大埔社區中心，這裡被設置為臨時庇護中心，我們可以看到志工們在運送物資，如水 食物和床墊等等，同時還有受火災影響的居民，前來登記。」

當地媒體指出，許多熱心民眾開車或騎單車到現場，當起運送物資義工，志工 ：「未必放得下 你跟後面的師兄一起走。」

一處體育館外還有民眾拍到人們串起人鏈徒手搬運物資。影片拍攝者 ：「感動啊。」

香港多個政府部門同步展開災後支援，並為死傷者家屬提供援助和情緒安撫；醫院管理局則是啟動應急機制；動員9間設有急診室的醫院戒備，另外房屋局開放中轉屋等，超過3400個單位及床位，安置受影響居民。除了住所和生活必需品之外，也有慈善組織宣布，為受影響家庭或個人提供經濟援助，其中包含3000到2萬港幣不等的救助金。香港社會服務聯會呼籲外界捐贈，包含床墊、充電器、衛生用品藥物等，支援受災民眾。

