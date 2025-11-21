最潮行李箱搶收！RIMOWA新色好高級、Crash Baggage透明登機箱超敢秀…一次搞定收納與時髦

（圖／品牌提供）

冬天出門旅行，除了保暖衣物，選對行李箱也是旅途舒適感的關鍵！輕巧好拉、耐撞耐用又有型的行李箱，不僅能輕鬆穿梭機場，還能跟穿搭完美呼應，讓每一步都時髦有型。這次就來分享四款話題行李箱，無論是短途周末小旅行，還是跨國避寒度假，一咖搞定！

行李箱推薦：RIMOWA Essential推季節新色，旅行也要高級又好看

深受喜愛的RIMOWA Essential 系列，推出兩款全新季節色—Clay 灰礫色與Terracotta 赤陶色，靈感來自大地的自然美。灰礫色低調柔和，就像早晨的土地，簡單卻有質感；赤陶色溫潤飽滿，像陶器經過窯火打磨後的色澤，帶著成熟又耐看的味道。

（圖／品牌提供）





兩種顏色搭配起來，就像大自然從孕育到蛻變的過程一樣，舒服又有層次。行李箱本身採單色設計，從箱身、提把到滾輪都同色系，看起來超和諧；還配備無段式拉桿、萬向輪、TSA鎖和雙邊收納設計，實用又時髦，無論短途旅行或長途出遊，都能輕鬆展現高級感。

（圖／品牌提供）

行李箱推薦：RIMOWA Original Bag 16，短途旅行也能帥氣隨行

去年一推出就爆賣的RIMOWA Original Bag 系列，今年加碼推出新尺寸Original Bag 16，絕對是短程旅行和日常出行的超級好夥伴！承襲品牌經典鋁鎂合金溝槽設計，不僅質感滿分，還超輕巧好背，無論肩背或手提都很自在。銀色、黑色和鈦金色三款，簡單百搭，通勤上班、週末出遊或小型出差都能輕鬆駕馭。俐落比例加上靈活收納設計，讓你隨時隨地都能帥氣出門，短程旅途也能感受高級工藝的質感魅力。

（圖／品牌提供）





行李箱推薦：Crash Baggage全透明撞擊登機箱，旅行也能很敢秀

來自義大利威尼斯的Crash Baggage，全新【Share全透明】與【透明黑】撞擊登機箱，把「Handle without CARE!」換成了「Share without CARE!」，不只顛覆行李箱審美哲學，更鼓勵對旅行無畏自在。

（圖／品牌提供）





半透明、全透明設計，不只耐撞耐用，還能讓行李箱成為個性宣言。無論登機、出差或度假，一眼就吸睛，搭配任何穿搭都超級加分，讓旅程不只是到達目的地，更是展現自我風格的舞台。

（圖／品牌提供）

行李箱推薦：Victorinox Airox Advanced，輕盈上陣，從容避寒旅行

想在冬季逃離寒流、前往熱帶島嶼度假，來自瑞士百年品牌的Victorinox AiroxAdvanced系列，以 2.9kg 超輕量設計與都會美學線條，成為輕盈旅行的最佳夥伴。

（圖／品牌提供）





箱體堅固耐撞又好拉，VST™ 雙桿穩定系統加上 Hinomoto 靜音輪，讓你在機場或城市街道都能滑行順暢、安靜無聲。霧面啞光加上俐落線條，低調卻有型，內裝蝴蝶對開設計+4cm擴充空間，讓衣物收納清楚又彈性十足，輕鬆打造從容又時髦的冬日旅行。

（圖／品牌提供）





