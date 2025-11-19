最潮農夫在這裡！「猛農月曆」回歸大秀肌肉 背後推手一句話催淚
記者張雅筑／雲林報導
近年返鄉青農人數持續增加，截至 2023 年底，全台已有 7,879 位青年加入「在地青年農民交流服務平台」，顯見農業愈來愈受年輕世代青睞。然而，社會大眾普遍仍對「農夫」抱持刻板印象，包括：辛苦但收入不高、務農是不得已、年齡偏高、外貌黝黑等。雲林農村媳婦吳佩儒以創意與繪畫專長，顛覆這些傳統形象，還推出風格鮮明的「猛農民曆」，以新穎有力的形象呈現農民日常，成功吸引年輕族群關注，也為農業展現更多可能。
「我希望他們因為我可以過得更好、變得更好，我覺得這才是我存在和做這些事情的價值與意義。」現年42歲的雲林農村媳婦吳佩儒，談及無償還給薪幫青農們拍攝並推出「猛農民曆」，甚至還盡可能地讓他們被各界看到，有斜槓發展，她暖心且謙虛地說出這句話，讓人聽了相當動容。談到「猛農民曆」的靈感來源，吳佩儒笑說，其實源自她搶購不到消防猛男月曆的經驗：「婚後當人妻還是很需要看養眼的塊狀物，每年都會蒐集消防猛男月曆，但後來越來越難搶。有次我抱怨說：『怎麼那麼難搶？』沒想到辦公室的年輕小朋友說：『既然這麼難搶，那我們為什麼不自己拍一本？』這番話給了我靈感，我評估各種可行性後，就和團隊一起規劃執行，終於在2023年推出第一本。」
個性活潑又浪漫的吳佩儒，2018 年與丈夫從台中都市搬回雲林西螺鄉下，起初對務農毫無興趣，甚至想盡辦法「落跑」避開田裡工作，例如以帶小孩、工作或寶寶餵奶為理由。她笑說：「反正只要能不下田就好。」但她也強調，多虧丈夫支持：「先生會幫我跟公婆說，我有自己的事情要做，不要勉強我。」一開始，她還選擇在外找工作，但育嬰留停期間，公公請她幫忙申請農業相關文件，讓她發現農民對文件處理並不熟悉。吳佩儒覺得：「也許我可以用自己的方式投入農業，不僅幫上忙，還能讓這些農民被更多人認識。」
回想當初，吳佩儒說自己個性好強，如果一開始就說得太滿，萬一做不到反而會給自己太大壓力，所以她只是簡單向家人表明，未來也想投入農業。吳佩儒笑說，當時不論是娘家父母還是公婆，都覺得難以置信，甚至反問她：「你在開玩笑嗎？」為了顛覆大眾對農業的刻板印象，並打造自家農產品品牌，佩儒先成立臉書粉專《有朝一日．西螺小農》，用繪畫與文字介紹自家農作。隨著知名度逐漸提升，不僅吸引客人上門，也有其他農民願意加入合作，共同推廣在地農產，讓農業呈現出新面貌與更多可能性。
吳佩儒告訴記者，起初與其他農民合作時，她竟把農作物放在嬰兒推車上出去販售。回想起那個畫面，她不禁自嘲：「我是不是有點瘋，但我覺得事情就是要去嘗試，年輕就應該勇敢去做！」她說，正是原生家庭灌輸的價值觀，讓她擁有這份勇氣與底氣，敢於突破框架，嘗試不同的可能，也一步步將農業做出新風貌。
談到最具話題性也最突破性的「猛農民曆」，吳佩儒坦言，這在保守的雲林農村是相當具有挑戰性的。甚至第一年在臉書號召時，參與人數並不多，但經過大家的努力與堅持，終於在2023年推出了第一本「猛農民曆」。上市後不僅獲得廣大好評，也為參與的農民帶來更多曝光與銷售機會。吳佩儒不僅連續兩年推出「猛農民曆」，過程中也與許多農民合作策劃各式活動，例如拍攝農民 MV、組農民偶像團體，以及舉辦食農教育課程等。她笑說：「我看到其他活動或展覽時，第一個想法就是：『能不能套用在農民行銷上？』所以就會把那些點子融入農民的推廣活動裡。」
「功不一定在我，其實來自很多人的幫忙和支持……」吳佩儒謙虛表示，從未覺得「猛農民曆」只是她一個人的成就，而是大家共同努力的成果。每一位參與的農民、設計與推廣團隊，都為這個計畫注入了心血與創意，也讓她深刻體會到，團隊的力量與互相扶持，才能讓傳統農業以全新的面貌被看見與喜愛。
成為改變傳統農業形象的領頭羊之一，吳佩儒坦言，除了獲得支持與肯定，也難免會遇到酸民與質疑的聲音。因此，她在2025年決定暫停一年出版「猛農民曆」，給自己一段時間停下腳步、反思與調整。所幸在這段過程中，她收到了許多正面回饋，也有不少人為她加油打氣，讓吳佩儒逐漸消化掉那些「惡意」。重新整理心態後，她更有信心以創意和熱情，持續突破農業的傳統形象，將「猛農民曆」發展得更具影響力與感染力。
談及2026年的「猛農民曆」，吳佩儒興奮地分享，除了呈現猛農在田間辛勤工作的模樣，也捕捉他們私底下的生活面貌。「我想表達的是，農夫只是一種職業，他們不只是猛農，也是普通人，不該因為『農夫』這個職業頭銜就被框架，他們平時也很帥、很有型。」此外，吳佩儒更化身為記者，深入訪問參與拍攝的猛農，將他們的故事融入民曆之中，讓大家更了解每位務農者背後的努力、堅持與人生故事，也讓農業的形象更立體、生動。
