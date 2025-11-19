最潮農夫在這裡！「猛農月曆」回歸大秀肌肉 背後推手一句話催淚

記者張雅筑／雲林報導

近年返鄉青農人數持續增加，截至 2023 年底，全台已有 7,879 位青年加入「在地青年農民交流服務平台」，顯見農業愈來愈受年輕世代青睞。然而，社會大眾普遍仍對「農夫」抱持刻板印象，包括：辛苦但收入不高、務農是不得已、年齡偏高、外貌黝黑等。雲林農村媳婦吳佩儒以創意與繪畫專長，顛覆這些傳統形象，還推出風格鮮明的「猛農民曆」，以新穎有力的形象呈現農民日常，成功吸引年輕族群關注，也為農業展現更多可能。

廣告 廣告

擅長繪畫的吳佩儒，也以漫畫方式呈現農村日常。她用幽默筆觸描繪務農生活，讓讀者更容易貼近農業議題，也看見農民真實而有趣的一面。（圖／有朝一日．西螺小農授權提供）

「我希望他們因為我可以過得更好、變得更好，我覺得這才是我存在和做這些事情的價值與意義。」現年42歲的雲林農村媳婦吳佩儒，談及無償還給薪幫青農們拍攝並推出「猛農民曆」，甚至還盡可能地讓他們被各界看到，有斜槓發展，她暖心且謙虛地說出這句話，讓人聽了相當動容。談到「猛農民曆」的靈感來源，吳佩儒笑說，其實源自她搶購不到消防猛男月曆的經驗：「婚後當人妻還是很需要看養眼的塊狀物，每年都會蒐集消防猛男月曆，但後來越來越難搶。有次我抱怨說：『怎麼那麼難搶？』沒想到辦公室的年輕小朋友說：『既然這麼難搶，那我們為什麼不自己拍一本？』這番話給了我靈感，我評估各種可行性後，就和團隊一起規劃執行，終於在2023年推出第一本。」

吳佩儒表示，起初公婆聽到她想投入農業時，都露出狐疑的表情。但看到她一步步用行動證明決心，不但勤奮學習，也以創意推動品牌，他們的疑慮逐漸轉為支持與肯定。佩儒笑說：「只要我做得出成績，他們也會跟著替我驕傲。」（圖／有朝一日．西螺小農授權提供）

個性活潑又浪漫的吳佩儒，2018 年與丈夫從台中都市搬回雲林西螺鄉下，起初對務農毫無興趣，甚至想盡辦法「落跑」避開田裡工作，例如以帶小孩、工作或寶寶餵奶為理由。她笑說：「反正只要能不下田就好。」但她也強調，多虧丈夫支持：「先生會幫我跟公婆說，我有自己的事情要做，不要勉強我。」一開始，她還選擇在外找工作，但育嬰留停期間，公公請她幫忙申請農業相關文件，讓她發現農民對文件處理並不熟悉。吳佩儒覺得：「也許我可以用自己的方式投入農業，不僅幫上忙，還能讓這些農民被更多人認識。」

回想當初，吳佩儒說自己個性好強，如果一開始就說得太滿，萬一做不到反而會給自己太大壓力，所以她只是簡單向家人表明，未來也想投入農業。吳佩儒笑說，當時不論是娘家父母還是公婆，都覺得難以置信，甚至反問她：「你在開玩笑嗎？」為了顛覆大眾對農業的刻板印象，並打造自家農產品品牌，佩儒先成立臉書粉專《有朝一日．西螺小農》，用繪畫與文字介紹自家農作。隨著知名度逐漸提升，不僅吸引客人上門，也有其他農民願意加入合作，共同推廣在地農產，讓農業呈現出新面貌與更多可能性。

吳佩儒先創立《有朝一日．西螺小農》品牌，開始販售自家栽種的蔬菜，之後逐漸與更多農民合作，並陸續舉辦各式活動，從推廣農產品到打造農村文化亮點，讓品牌一步步成長，也讓更多人看見在地農業的魅力。（圖／有朝一日．西螺小農授權提供）

吳佩儒告訴記者，起初與其他農民合作時，她竟把農作物放在嬰兒推車上出去販售。回想起那個畫面，她不禁自嘲：「我是不是有點瘋，但我覺得事情就是要去嘗試，年輕就應該勇敢去做！」她說，正是原生家庭灌輸的價值觀，讓她擁有這份勇氣與底氣，敢於突破框架，嘗試不同的可能，也一步步將農業做出新風貌。

談到最具話題性也最突破性的「猛農民曆」，吳佩儒坦言，這在保守的雲林農村是相當具有挑戰性的。甚至第一年在臉書號召時，參與人數並不多，但經過大家的努力與堅持，終於在2023年推出了第一本「猛農民曆」。上市後不僅獲得廣大好評，也為參與的農民帶來更多曝光與銷售機會。吳佩儒不僅連續兩年推出「猛農民曆」，過程中也與許多農民合作策劃各式活動，例如拍攝農民 MV、組農民偶像團體，以及舉辦食農教育課程等。她笑說：「我看到其他活動或展覽時，第一個想法就是：『能不能套用在農民行銷上？』所以就會把那些點子融入農民的推廣活動裡。」

吳佩儒分享，她還帶著年過半百的農婦們組成「半世紀女團」，讓這些平日忙於務農的阿姨們有機會走到台前，展現自信與魅力。透過這樣的活動，她希望讓更多人看見農村女性的活力與力量，也讓阿姨們重新發現屬於自己的舞台。（圖／有朝一日．西螺小農授權提供）

「功不一定在我，其實來自很多人的幫忙和支持……」吳佩儒謙虛表示，從未覺得「猛農民曆」只是她一個人的成就，而是大家共同努力的成果。每一位參與的農民、設計與推廣團隊，都為這個計畫注入了心血與創意，也讓她深刻體會到，團隊的力量與互相扶持，才能讓傳統農業以全新的面貌被看見與喜愛。

談及推出「猛農民曆」的靈感，吳佩儒表示，起初是因為自己搶不到「消防猛男月曆」，但真正的初心是，希望以全新的視角呈現農民形象，不再只有汗流浹背的刻板畫面，而是展現他們帥氣、有魅力、充滿力量的一面。她希望透過這本民曆，讓大眾重新認識農民，理解農業背後的專業與價值。（圖／有朝一日．西螺小農授權提供）

吳佩儒無償還給薪幫青農們拍攝並推出「猛農民曆」，她謙虛表示，自己的想法很單純，就是勇敢嘗試看看，還有就是：「他們可以因為我過得更好、被更多人看見，那就是我存在和做這些事情的價值與意義。」（圖／有朝一日．西螺小農授權提供）

成為改變傳統農業形象的領頭羊之一，吳佩儒坦言，除了獲得支持與肯定，也難免會遇到酸民與質疑的聲音。因此，她在2025年決定暫停一年出版「猛農民曆」，給自己一段時間停下腳步、反思與調整。所幸在這段過程中，她收到了許多正面回饋，也有不少人為她加油打氣，讓吳佩儒逐漸消化掉那些「惡意」。重新整理心態後，她更有信心以創意和熱情，持續突破農業的傳統形象，將「猛農民曆」發展得更具影響力與感染力。

吳佩儒在農業上的創新不僅止於推出「猛農民曆」，她更透過品牌經營、活動策劃與跨界合作，讓農業以更生活化、年輕化的方式被大眾看見。更令人動容的是，她還無償開課，將自身經驗分享給年輕人與返鄉青農，從行銷思維到品牌打造都毫不藏私。佩儒希望透過這份分享，讓更多想投入農業的人少走彎路，也讓台灣農業在世代傳承中持續發展、茁壯。（圖／有朝一日．西螺小農授權提供）

談及2026年的「猛農民曆」，吳佩儒興奮地分享，除了呈現猛農在田間辛勤工作的模樣，也捕捉他們私底下的生活面貌。「我想表達的是，農夫只是一種職業，他們不只是猛農，也是普通人，不該因為『農夫』這個職業頭銜就被框架，他們平時也很帥、很有型。」此外，吳佩儒更化身為記者，深入訪問參與拍攝的猛農，將他們的故事融入民曆之中，讓大家更了解每位務農者背後的努力、堅持與人生故事，也讓農業的形象更立體、生動。

吳佩儒表示，這些「猛農」並非為拍攝刻意練身材，而是平時就有健身習慣，搭配農忙的日常勞動，自然展現健康有力的形象，也讓「猛農民曆」更真實。（圖／有朝一日．西螺小農授權提供）

今年的「猛農民曆」不僅收錄了帥氣的照片，更加入了農民自身的故事與心聲，讀者能更了解每位務農者背後的努力、堅持與生活點滴，也讓農業的形象更立體、生動。（圖／有朝一日．西螺小農授權提供）

吳佩儒分享，因為「猛農民曆」的關係，許多人對農業的刻板印象被打破。大家開始看到農民不只是辛苦工作的形象，也有活力、幽默與個性。她認為，能用創意改變社會對農業的看法，是她最大的成就與動力。（圖／有朝一日．西螺小農授權提供）

2026 年的「猛農民曆」一開放預售，就受到熱烈迴響，不僅吸引老顧客回購，也吸引了更多年輕族群關注。（圖／有朝一日．西螺小農授權提供）

更多三立新聞網報導

獨家／6年內妻癌逝罕病兒走了 自強爸忍悲痛獨居4年猝逝…一家終於團圓

獨家／台灣每天146對離婚 半數撐不過8.3年！醫揭祕：是大腦在求生存

小腦萎縮跪地務農助弱勢 阿港伯病逝…國內外粉絲淚：記得他多努力活著

「阿牛再見！」老農吻別放牠自由享晚年 老牛張嘴悲鳴落淚

