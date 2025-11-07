最潮金融服務！AI信用卡秘書、刷臉買保單
[NOWnews今日新聞] 一年一度金融博覽會今（7）日起連3天在台北舉行，金融業積極導入AI人工智慧應用，展示最潮金融服務，像是首度曝光的AI信用卡秘書，可依據客戶消費需求提供專屬用卡攻略，而「人臉辨識投保」取代大部分簽名、繳回親簽確認書紙用等，「AI智慧櫃員」融合數位驗體、AI智能及數據打詐3大功能。同時，財金公司也展示「一站式領現領券」、「TWQR一碼通台日韓」、「一機乘車通全台」等，吸引許多現場民眾互動體驗。
中信金今年以「智能引領 打造金融新航線」為主軸，展示銀行、人壽、證券、投信等子公司共10項創新金融應用，其中業界首創的「AI信用卡秘書」最為吸睛，應用生成式AI依客戶需求提供專屬信用卡用卡攻略，僅需詢問「刷哪張卡最划算？」系統即會比對不同卡片權益與商店優惠，亦可統計花費明細並提供用卡建議，並依據民眾的消費習慣，主動偵測潛在刷卡交易風險，提醒民眾進行交易確認，現場吸引民眾踴躍互動體驗，迴響熱烈。
不僅如此，中信也展出全新升級的「AI智能防詐ATM」結合AI影像分析與多重安全機制，即時偵測使用者是否以口罩、安全帽等物品遮掩臉部，並自動跳出警示頁面提醒移除遮蔽物；若鏡頭辨識到多張臉孔或可疑行為，將即時提醒並提供「鎖定帳戶」、「調降限額」、「啟動警鈴」等安全選項，強化ATM的防護機制，中信銀行預計今年底前將陸續導入逾500台具備AI智能辨識技術的ATM。
此外，中信銀行亦攜手同業打造市場首創「跨行金流履歷安全網」，即時掃描異常資金流動，讓金融機構快速辨識可疑帳戶，攔阻詐騙金流；同時，結合中信銀行ATM與中國信託行動銀行APP的「跨機構數位身分驗證」提供跨行申請與密碼重設等服務，並透過「中信Fast-ID」於銀行、保險、證券不同服務間快速完成身分驗證，兼顧便利與安全。
特別的是，中信銀行亦在現場展示個人及企業用戶專屬的智能服務，例如「智能分行服務生態圈」，融合數位體驗、AI智能以及數據打詐3大關鍵科技打造「AI智慧櫃員」，協助需前往分行辦理業務的客戶提前預約，提醒時間及應帶文件，並於客戶抵達時以對談方式，蒐集客戶資訊，比對內外部防詐資訊，若有需要，亦可通報行員、警察機關共同阻詐。
國泰金同樣展示以AI技術為主軸的全新服務，包括國泰人壽全新數位平台「保險視圖」，保戶可全面掌握保障內容，解決過去保單資訊分散、不易查詢的痛點，亦將人臉辨識全面導入投保、保單變更、保費付款授權、理賠申請及據點臨櫃辦理等5大保險服務流程，客戶僅需註冊一次人臉，就能以人臉辨識取代大部分的簽名、繳回親簽確認書紙本等，過去投保要簽名8次到13次，有些年紀大老人家手抖很不方便，人臉辨識3分鐘就能完成，縮短投保作業時間，並強化安全性。
另外，國泰世華銀行「升級版智能助理阿發」也同步登場，導入生成式AI，不論是以生活化的口語用詞提問，或是複雜的金融資訊，「升級版智能助理阿發」都能精確地濃縮重點，並以富有情感的對話式回覆提供正確且詳細的資訊，協助客戶即時解決疑難雜症。
台新新光金以金融防詐、退休理財、永續金融3大主題為主軸，讓參與者配戴AR（擴增實境）眼鏡進入虛實整合的理財世界完成任務，並透過真實案例與遊戲機制，讓民眾學習防詐知識，同時展示全新改版與兌點功能，並鼓勵民眾以點數參與綠色消費，實踐永續生活。
財金公司也將2025最夯的數位金融生活服務一次公開亮相，今以「守護・普惠・創新」為主題，把金融科技化成每個人都能看得懂、玩得懂的生活場景「一站式領現領券」、「TWQR一碼通台日韓」、「一機乘車通全台」、「一起阻詐特派員」及「一家驗證萬家通」等主題，其中「數位金流平台」支援政府數位券的發放、撥款與清算作業，讓民眾透過熟悉的銀行APP就能完成數位券「登記、領取、使用」一條龍服務，今年更已成功支援客委會發放「客家幣」數位券，更同步展現「款券合用」、「TWQR通路共享」等創新應用，從現金補助到數位券領取一次到位，展現數位金流平台「發錢、發券，一樣快又順」的服務。
財金公司亦整合銀行與電支體系，打造「TWQR」作為QR Code共通標準，讓民眾再也不必為結帳櫃檯上密密麻麻的QR Code立牌搞得頭昏眼花，全台目前支援店家已突破41萬家，更延伸至韓國4大超商、免稅店、咖啡品牌與愛寶樂園等32萬家商店，「TWQR」也將拓展版圖，讓國外的支付錢包在國內「TWQR」商店消費。
財金公司展區還設有韓國情境互動區，感受「一秒飛韓國」的韓風體驗，完成開通TWQR跨國交易功能及通過「知識配對遊戲」，還可抽兌換韓系拍貼體驗或韓國人氣零食。同時，「TWQR」除購物支付外，更照顧到交通便利，延伸自「TWQR」支付標準的「TWQR乘車碼」，讓民眾的手機搖身變車票。
第一銀行以創新概念「第一數位超市(FCB DigiMart)」為主軸，大互動體驗展區，打造創新金融生活的多元風貌，參觀民眾可以在「財富包裹自取櫃」區選擇身分與理財偏好，即可領取專屬「財富虛擬包裹」，獲得量身打造的理財建議，並體驗e-First智能理財、iLEO百元奇基、第e理財網等專業服務；「數位生活購物」區打造成數位賣場，輕鬆掃碼即可獲得專屬金融服務清單，快速探索「數位生活圈」多元服務。
另外「防詐專區」則透過互動遊戲引導民眾學習防詐知識，提升金融安全意識；「iLEO專區」結合趣味輪盤遊戲，民眾體驗iLEO APP獨創功能後，有機會抽中「小粉獅造型冰棒」。
玉山金以「金融遊樂區」為主題，展示3大創新亮點「Cashmallow跨國無卡提款、生成式AI、圖資料（Graph）技術防詐」，互動式體驗與創新科技結合，並將行動銀行、外匯、信用卡等數位服務轉化為互動遊戲，讓民眾掌握數位金融小知識，也直觀了解防詐科技運作模式，認識詐騙金流樣態與警示帳戶識別，提升全民防詐意識。並將行動銀行、外匯、信用卡等數位服務轉化為互動遊戲，讓民眾掌握數位金融小知識。
凱基金結合證券、銀行、人壽、投信等4大子公司，以「KGI金融特快車」為主題，邀請民眾搭車啟程，體驗從資產累積、風險轉嫁到財富傳承的一站式金融旅程。凱基金控副董事長沈榮津表示，凱基金控以「ONE KGI」的整合能量與全方位理財視野，展現專屬的創新思維，同時，更以數位創新與使用者體驗出發，不僅守護每一位客戶的金融交易安全，更以帶領客戶邁向更好的未來為己任。
南山人壽作以「未來 有備而來」為主題，規劃5大特色展區，包含「美好人生站」、「財務規劃站」、「生活保障站」、「健康守護站」、「失智預防站」，結合AI科技、保險財務規劃、健康促進行動、失智預防體驗等，特別設計AI模擬參觀者100歲的模樣，並展出「樂活退休規劃機」、「長照準備規劃機」，啟發民眾主動思考期望的退休與長照生活、預期的退休年齡、盤點目前財務狀況、已準備長照預備金等，幫助民眾找出適合自己的財務準備方式，及早布局理想的百歲人生。
口袋證券以「數位驗證服務」為主軸，現場展示「5分鐘線上開戶」與「口袋錢包（分戶帳）」兩大核心服務，讓投資人可透過網路即時申請、即時審核，最快當天即可完成開戶並開始交易，免除紙本與臨櫃流程，亦能快速整合超過30家銀行帳戶與電子支付，滿足台股、股票申購與自動扣款等多項功能，且不用換匯及可買賣美股，讓資金管理與投資一站搞定。
富邦金積極擁抱AI，今年7月組成「生成式AI應用推動團隊」，號召富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信五家子公司參與，至今已有近20個專案開發中，應用場景包含員工助手、各類虛擬助手及各式作業流程輔助，持續朝全員AI目標加速邁進。
富邦金已實際落地推出「知識檢索引擎」，可彙整人壽、銀行、產險、證券4家子公司內部規範與對外商品條款、DM等文件資訊，結合NLP語意搜尋，提供同仁統一查詢入口。今年10月起，「知識檢索引擎」並可針對文件中圖片解析與搜尋，同時以生成式AI快速閱讀大量資料、摘要回答作為輔助參考，還能跨多份文件比對項目、生成表格。目前，除了子公司內部廣泛使用，並擴及前線12個營業單位應用場景，希望透過科技持續優化客服效率，提供客戶最佳數位體驗。
