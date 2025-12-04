最炸年終慶！三商炸雞99元起 bb.q攜手RO仙境傳說推虛寶

記者李鴻典／台北報導

三商炸雞推出年底強檔優惠「最炸年終慶」，自12月4日起至12月22日，經典炸雞全面下殺。人氣「雞腿酷滋桶」原價410元，內用／外帶特惠價199 元，內含兩隻酷樂雞腿與一斤重的滋汁腿排塊。

三商炸雞-年底強檔優惠「最炸年終慶」雞腿酷滋桶限時199元、酥炸棒腿99元。（圖／品牌業者提供）

活動期間多項商品同步加碼：「灑粉酥炸棒腿」原價149元，內用／外帶特惠價99元；「三隻墨西哥醬辣雞腿」加送「三塊義式炸雞」原價420元，內用／外帶特惠價225元。

三商 i 美食會員專屬回饋同步開放：12月4日至12月19日於 APP 使用三點即可兌換優惠券，內用／外帶「雞腿酷滋桶」會員價197元、內用／外帶「灑粉酥炸棒腿」會員價 97元。優惠券可使用至12月22日。

三商炸雞-年底強檔優惠「最炸年終慶」雞腿酷滋桶限時199元、酥炸棒腿99元。（圖／品牌業者提供）

韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN於12/4–12/31攜手格雷維蒂互動旗下《RO 仙境傳說Online:樂園》推出跨界聯名活動。活動期間推出專為玩家打造的「RO 樂園餐」，套餐價499元，凡購買聯名套餐即贈虛寶卡乙張，加碼再贈送 bb.q CHICKEN「去骨炸雞雙拼 +1 元多 1 件」平日券乙張，等於429+1元即可享 2 份去骨炸雞雙拼；於活動頁面完成虛寶卡序號兌換者，更可參加 RO 官方連續四週的週週加碼抽獎活動。

RO樂園餐含香酥多汁的去骨炸雞(口味4選1)，搭配人氣炸物炸地瓜薯條與炸魚板，汽水1罐(口味2選1)，套餐優惠價499元。（圖／品牌業者提供）

單筆消費滿669元還可再獲得限量「RO 紀念透卡」乙張；期間內《RO仙境傳說》粉絲專頁亦將推出抽獎活動，有機會將bb.q CHICKEN「蜂蜜蒜味調味半雞」兌換券(價值329元)帶回家，玩家不僅能品嚐酥脆多汁的炸雞，同步還可領取《RO 仙境傳說Online:樂園》虛寶補給。

RO聯名期間，除購買聯名餐贈RO虛寶卡外，還有加碼贈及週週抽等活動。（圖／品牌業者提供）

近年席捲甜點圈的「開心果熱潮」一路延燒，各式開心果甜點、飲品風靡社群。雀巢此次引進土耳其銷售第一的「雀巢 DAMAK開心果牛奶巧克力」與「雀巢 DAMAK 開心果千層酥白巧克力」，嚴選產自土耳其安泰普的珍稀開心果仁，並融入土耳其宮廷甜點「巴克拉瓦 Baklava」的千層酥口感！現在不用飛出國，超商也能吃得到！肯德基也與雀巢KITKAT® 聯手打造期間限定新品「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，以酥香蛋撻搭配濃郁可可流心內餡，一口征服可可控味蕾。

雀巢引進土耳其銷售第一的「雀巢DAMAK開心果巧克力」。（圖／品牌業者提供）

「雀巢 DAMAK 開心果牛奶巧克力」、「雀巢 DAMAK開心果千層酥白巧克力」即日起將於7-ELEVEN獨家限量販售，售價$139，11/26-12/23新品優惠嚐鮮價$99！同時，肯德基與雀巢KITKAT®聯手推出的期間限定新品「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，今日起於全台門市限量販售。凡於肯德基內用點購新品「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，即贈「雀巢奇巧迷你威化巧克力」乙入，數量有限。

肯德基「奇巧可可流心三重奏蛋撻」。（圖／品牌業者提供）

迎接聖誕節與跨年狂歡月，金色三麥餐飲事業群旗下8大品牌—金色三麥、UMAMI金色三麥、微兜、BAC、麥漢堡、SPORTS NATION、BLAH BLAH Bar、SUNMAI—全面推出節慶限定套餐、跨年優惠與冬季新品，從聖誕大餐、冬季甜點到智慧酒牆派對通通備妥。

金色三麥-聖誕火雞套內用套餐。（圖／品牌業者提供）

即日起至12/25，金色三麥推出最受歡迎的「聖誕火雞套餐」，火雞搭配豐盛前菜、燉飯、甜點，最適合家庭與友人歡聚。凡點套餐即贈 BAC 聖誕蛋糕 6 吋乙顆，儀式感滿分！另享精釀啤酒優惠加購，節慶微醺一次到位。

BAC冬季最高顏值的草莓蛋糕！蛋糕鋪滿超大顆鮮草莓果實，搭配圓滾滾的白巧克力雪球，紅白雙色堆疊經典聖誕雪景，開箱瞬間就超有節慶氣息。販售期間：聖誕節限定供應，12/17~12/31，售價：草莓雪球蛋糕6吋$1,090元。

BAC-聖誕草莓雪球蛋糕。（圖／品牌業者提供）

香港精品級烘焙品牌望月Patisserie La Lune於 2025 歲末之際，推出三款全新口味 —「開心果曲奇」、「咖啡曲奇」與「黑白芝麻蝴蝶酥」，並推出新春限定禮盒。由外至內，巧妙融合傳統節慶情感與中西飲食文化，為新春團圓時刻增添匠心風味。

望月Patisserie La Lune推出新春限定禮盒。（圖／品牌業者提供）

望月全新新春限定禮盒包裝，設計靈感汲取自中西文化中共通的祥瑞靈獸意象，將經典的避邪招福符號，轉化為當代設計語彙，不僅傳遞圓滿吉祥的祝福，更展現香港作為文化熔爐的多元魅力。整體風格完美融合傳統與現代，無論作為贈禮或自行收藏，皆蘊含深厚心意。望月「2026 新春限定禮盒」自2025年12月1日起，於台灣市場限量發售！凡於活動期間完成預購，即可享早鳥 95 折優惠。優惠截止日期至 2026 年 1 月下旬，實際結束時間依品牌公告為準。

望月Patisserie La Lune推出新春限定禮盒。（圖／品牌業者提供）

另，瓦城泰統集團今年度穩健發展，營運動能持續強勁，前三季營收46.17億，創下歷史同期次高，EPS達6.52元，展現集團優異營運能力，全年營收更有望再創亮眼佳績。宣布明年度將釋出超過500個職缺，涵蓋餐廳主管、儲備幹部、廚藝人才與外場服務人員，同時也積極網羅跨產業人才與科技背景的專才。在人才需求殷切之下，集團也將持續優化具有競爭力的薪酬福利和培訓計畫，每年皆固定根據同仁考核表現，進行調薪與升遷，優秀同仁一年內薪資調幅有機會達15%~25%。

瓦城泰統集團董事長徐承義。（圖／品牌業者提供）

瓦城泰統集團董事長徐承義日前在「35週年集團主管菁英榮耀晚宴」宣布，多年扎根台灣、穩健布局多品牌矩陣，如今正式跨出海外展店的第一步，美國首店「Very Thai USA」將於本月啟動試營運，成為瓦城泰統集團邁向國際舞台的重要里程碑。

2025年台灣迎來超高齡化社會，長者營養攝取不均衡與備餐不便，已成全民健康照護的隱性危機。為回應高齡化浪潮下的生活挑戰，在經濟部產業發展署的指導與支持下，桂冠實業聯手全家便利商店與華碩電腦， 12/4在台灣醫療科技展舉辦成果記者會，發表「健康生態圈」合作亮點。結合智慧科技、便利商店通路與營養飲食三大產業能量，讓健康行為不再停留在紀錄，而是實踐成為日常，宣告開啟台灣高齡健康管理的創新生態。

桂冠攜手全家便利商店、華碩電腦共創高齡健康生態圈成果。（圖／品牌業者提供）

12/4-12/7，桂冠營養研究室亦於台灣醫療科技展推出新品體驗活動，現場更有醫師、營養師等多位專家講座，邀請民眾親臨體驗，一起從餐桌開始實踐健康生活。

