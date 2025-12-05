「最煎熬工作日」走入歷史 2026年起零補班！爽放9大連假一次看

2026開始將取消補班制度，廣大上班族終於不用在週末痛苦補班。（示意圖，本刊資料照）

近日一則貼文在Threads社群上引發爆炸性的迴響，按讚數瞬間突破萬次。這則訊息為廣大的上班族群帶來最振奮人心的福音，從2026年開始，國定假日將徹底揮別補班地獄，且明年高達9個連假，簡直是上班族們最期待的年度好消息，讓許多人直呼心情瞬間被「療癒」。

2026年有哪9大連假？

一家家具品牌的小編在Threads發文表示，「原來明年開始都不用補班了」，而且將迎來9個連假，這簡直是今天上班最撫慰心靈的消息。」這9個黃金連假包含春節過年、228和平紀念日、兒童節及清明節、勞動節、端午節、中秋節及孔子誕辰紀念日、國慶日、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日及行憲紀念日。

2026年有幾天休假日？

網友紛紛湧入留言區表達興奮，有人提到「某年補到懷疑人生」的慘痛經驗，但也有人提醒大家雖然補班取消了，彈性休假也跟著走入歷史。不過，總計120天的休假日，平均每月能休息10天，已經夠令人雀躍，還有人驚呼：「最神奇的是中秋節和教師節連在一起了」「明年的年假放完9天的下一周馬上又放3天，超難收心」。

雖然這個無須補班的制度讓人興奮不已，但也有部分民眾對於具體的放假規則尚未完全掌握，有人詢問即將到來的新年元旦假期是否會從週四連放到週日。對此，熱心網友立刻出面釐清，表示週五還是要乖乖上班，並沒有彈性補假。

2026年的行事曆中，「取消補班制度」無疑是最受矚目的焦點，以往為了拼湊出更長的連續休息時間，政府機關常會彈性調整，要求民眾在特定週六進行額外補班，當天被廣大勞工公認為「最煎熬的工作日」。依據行政院最新修法，此制度將被全面廢除。未來，當國定假日與週末重疊時，將採取「只補假不補班」原則，如此一來，2026年一整年都不會有還債日，大家終於可以安心、輕鬆地享受美好的假期，不用再擔心有補班日。

