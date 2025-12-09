最熱銷10大泡麵排名出爐 這碗上架不到1年入榜 網狂讚

市售泡麵口味選擇多，家樂福近日公布年度國產泡麵10大排行，發現台人普遍喜歡濃郁湯頭、香辣口感與濃厚奶香等3大口味的泡麵，最熱銷前3名依序為統一肉燥麵、來一客鮮蝦魚板、滿漢大餐蔥燒牛肉；此外新品「來一客辛辣香菇」，上市不到一年就衝進第9名，成為泡麵界黑馬，吃過的人都一致好評。

家樂福公布今年1至11月《2025年度國產泡麵十大排行榜》，發現今年市場口味偏好集中在濃郁湯頭、香辣口感與濃厚奶香3大類型，統一肉燥麵以9900萬元銷售量，拿下冠軍；第2名是來一客鮮蝦魚板，8600萬元；第3名則是滿漢大餐蔥燒牛肉，有5500萬元的銷售額。

第4至10名依序為原味科學麵、維力炸醬麵、台酒花雕雞麵、味味A排骨雞湯麵、統一辣味蔥燒牛肉、來一客辛辣香菇、統一鮮蝦麵等。

其中排名第9的來一客辛辣香菇上架不到1年，就衝上第9名，被封為泡麵界黑馬，《中時新聞網》實際上臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」查看，不少人讚辛辣香菇的麵體和來一客其他口味相比，比較有Q度，吃得到香菇風味，一票網友給好評，「口味很讚」、「蠻喜歡它的香菇的」、「來一客辛辣香菇，麵體很Q軟」、「加一顆蛋更好吃」、「超級喜歡這個口味，吃起來不油」、「麵體吃起來也不太一樣，變得很好吃」、「麵體比較有Q度」。

