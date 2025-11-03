最爆棚！「天茶地酒」結合Taichung醉美×豐味苗栗 呈現中台灣城市創新量能

「天茶地酒」×「Taichung醉美」×「豐味苗栗」跨域合作打造特典市集。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】中臺灣最具話題的城市盛典進入最高潮！「天茶地酒」×「Taichung醉美」×「豐味苗栗」特典市集，結合2025 KINGSHIP城市沖煮賽決賽熱潮，於 11月1日至2日在勤美市民廣場盛大登場，打造融合茶、酒、咖啡與中臺灣物產的創意風味市集，為期兩天假日活動搭配臺中購物節吸引數萬人次參與，現場買氣暢旺、人潮絡繹不絕，展現中臺灣農產與飲品文化的無限魅力。

立法院江啟臣副院長走訪臺中醉美酒莊。（圖/記者廖妙茜拍攝）

其中，農業部農村發展及水土保持署臺中分署「天茶地酒」以天之味、地之惠，訴說風土與物產的故事；「Taichung醉美」集結霧峰農會酒莊、大安農會酒莊、樹生酒莊、安貝斯酒廠、酒堡庄、月眉酒莊、松鶴酒莊、百瑞酒莊等品牌，推出創新酒品，深受年輕族群喜愛；「豐味苗栗」則以米食、手作體驗為亮點，呈現苗栗農村社區的質樸風味與職人精神，吸引親子與旅遊族群熱情參與。

世界咖啡調酒賽連續三年臺灣冠軍 高心潔 現場調製限定飲品「Taichung醉美」。（圖/記者廖妙茜拍攝）

活動邀請世界咖啡調酒賽連續三年臺灣冠軍高心潔登台展演，以中部地酒為靈感調製限定飲品，融合苗栗果香與臺中酒韻，現場香氣四溢，也帶起全場高潮；青年品牌如東勢好樂農莊、和平出雲山莊、新社陳勝樂咖啡莊園、銅鑼嵐田茶行、苑裡用心米舖等也同步展售創意農產，與消費者互動熱烈，展現青農世代的創新能量與永續精神。

台中樹生酒莊推出「埔桃酒」桶邊品飲活動。（圖/記者廖妙茜拍攝）

農業部農村發展及水土保持署臺中分署陳榮俊分署長表示，活動首次與臺中市政府及苗栗縣政府攜手合作「中臺灣風土風味」主題，串聯「Taichung醉美」與「豐味苗栗」兩大品牌，呈現中臺灣從山到海的豐饒底蘊與文化魅力。現場匯聚96個特色攤位，從茶廠、酒莊、青年農友、咖啡職人到手作甜點齊聚一堂，展現農業的多元樣貌與創新能量，透過「天茶地酒」品牌連動，成功整合中臺灣縣市農產、觀光、餐飲與文創能量，讓農村風味走進城市日常，活動內容備受與會民眾肯定，不僅買氣熱絡，也成功打造中臺灣農村好物特典新篇章。

《觀傳媒》 提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！未滿18歲禁止飲酒！