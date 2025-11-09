最牛跟騷犯！中國男來台為求愛 闖新北市府堵美女公務員遭判刑2個月

記者莊淇鈞／新北報導

長年旅居加拿大、自稱母親是中國成都市城市發展戰略官的中國籍黃姓男子，從今年（2025年）2月起，透過IG找到新北市政府L姓女公務員的IG帳號，之後開始瘋狂傳訊表達愛意，黃男更在今年9月直接飛來台灣，跑進新北市府大樓四處找尋L女， L女嚇到報警求助，警方到場後將黃男逮捕送辦，新北檢將黃男依違反《跟騷法》起訴，日前新北地院開庭審理，黃男向法官否認跟騷犯行，還辯稱「西方就很開放」，法官不採信黃男說詞，判處有期徒刑2月，得易科罰金。可上訴。

據了解，黃男為中國籍，但旅居加拿大已10年之久，他在今年2月時，透過網路得知新北市府公務員L女的IG，因對L女友好感，開始陸續透過IG傳訊息給L女表達愛意，雖然每則訊息都寫得文情並茂，但L女卻認為受到騷擾，在5月將對方封鎖，但黃男陸續創設新帳號持續傳訊騷擾L女，甚至在每則訊息前，都以「親愛的」稱呼L女。

黃男不但透過訊息傳達愛慕之情，其中也暗示、明示將會飛來台灣與L女見面，如「不遠的未來，我們定會共賞同一輪明月」、「我會全力以赴，朝著與你相遇的那一天前行」、「幾個月內，我一定會來台灣見你，感謝你溫柔地等待，讓思念的光芒更加璀璨」。

今年9月12日，黃男為了一親芳澤，竟直接從加拿大搭機來台，一下機就前往新北市府大樓，到女方工作的單位想找L女，最後被L女同事擋下，但他不死心，仍持續在市府內逗留，最後L女不堪其擾只好報警求助，黃男被警方依《跟騷法》移送法辦。

L女在警詢時表示，黃男從2024年9月開始一直傳訊息騷擾她，持續了8個月左右，黃男幻想我們2個是有互動有交往的聊天關係，他會想要來台灣要見我，並說日後要來台灣和我結婚，還說有夢見我，諸如此類的訊息，後來因為恐懼曾經封鎖黃男，沒想到黃男又創新帳號持續私訊，但自己從未回覆對方訊息。

法官審理時，黃男矢口否跟騷，向法官辯稱，「我生活在西方，西方就很開放」，還稱聲分享的話語可能過度熱情，但認為自己是在為女方排憂解難，還直指對方並未明確拒絕，認為自己有機會，對於直衝市府大樓堵人的行為，自認是「促進城市交流」，並未抱持愛慕的心意去找L女。

法官認為，L女從未回覆訊息、封鎖等行為，已明確對黃男表示拒絕接觸、聯繫，但黃男持續創設帳號、傳訊，違反L女意願甚為明確，而黃男傳訊訴說情感、想與對方共度一生等文句，對L女造成相當精神壓力，黃男所為已屬針對性實施具有反覆性、持續性之騷擾行為，逾越一般社交禮節及社會通念所能容忍之界限，因此對於黃男否認跟騷的辯解不足採信，因此依《跟騷法》跟蹤騷擾罪判處有期徒刑2月，得易科罰金，全案可上訴。

