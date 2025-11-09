「最牛軟飯男」李春平病逝北京 陪伴好萊塢女星獲1100億遺產

中國傳奇富豪李春平上個月傳出病逝北京，享壽76歲。（圖／翻攝自微博）





中國傳奇富豪李春平上個月傳出病逝北京，享壽76歲。李春平生前以「繼承美國好萊塢女星遺產」聞名，身家一度高達人民幣268億元（約新台幣1166億元），更因熱心公益被封為「中國第一慈善家」。不過，他晚年罹患老年癡呆，最終孤身離世。

李春平1949年出生，青年時期曾服役於解放軍，因打傷情敵而被送往農場勞改。人生低谷中，他憑藉俊秀外貌結識一名比自己年長39歲的好萊塢女星，據稱女方因他神似初戀而與其相戀，兩人相伴13年。女星罹癌離世後，李春平以配偶身分繼承約九成遺產，自此一夕致富。

返國後，李春平以奢華生活引發關注，成為中國第一位擁有勞斯萊斯轎車的富豪，曾一口氣購買三輛名車。外界形容他「買房如買白菜」，家中收藏滿是骨董與現金，隨從多達40人，僅司機便有9名。1990年代，他出版自傳並以傳奇經歷成名，2009年更被改編為電視劇《人間情緣》，由鄧超、范冰冰、李小冉主演。

李春平的傳奇經歷2009年被改編為電視劇《人間情緣》。（圖／翻攝自微博）

然而，巨額財富也為李春平帶來糾紛，根據《優點娛樂》報導，2002年他曾因涉嫌購買被盜文物遭拘留，後因證據不足釋放。隨著年歲增長，李春平健康狀況惡化，2017年傳出罹患阿茲海默症。此後，他與年輕保母余啟存傳出婚訊，外界質疑其名下資產遭人轉移。

李春平10月中旬在北京醫院病逝，臨終時身邊無親人陪伴。外界盛傳他晚年被監護糾紛纏身、生活凄涼，但未獲官方證實。從貧困青年到億萬富豪，再到孤獨離世，李春平的傳奇人生如戲劇般起伏，畫下落幕。



