最狂乞丐超人！男子吃超商即期品1年 省下金額超驚人

【緯來新聞網】有些民眾為了省荷包，會鎖定便利商店的即期品優惠價格，這群人自稱「乞丐超人」。一名網友分享，他去年常常吃即期品，解決三餐和想喝飲料的問題，花費大約3萬元，竟意外省下1萬多元，令人大開眼界。

有網友紀錄購買即期品可以省下多少花費。（圖／翻攝自a3834482 Threads）

原PO昨（31日）在Threads分享2025年「乞丐超人紀錄簿」，只見他將每次購買即期品的貼紙撕下，貼在記事本上，並註明日期、品項和金額，因為年初突然想知道這樣到底可以省多少，於是自去年1月10日開始，到12月31日，總計消費360次，金額為30499元，折了約10688元。



貼文曝光後，引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「你是有多愛吃啊」、「小小年紀就這麼有成就，還會有人生目標嗎？」、「感覺你做什麼都會成功」、「也是蠻猛的可以這樣紀錄」、「能夠收集下來紀錄你也是個狠人」、「長大後的成人貼紙簿」、「哇塞！你這個可以進博物館了」、「愛了，這個手帳好有意義」。



另外，有網友好奇65折很難搶，為何有辦法常常買到？對此原PO解答，因為附近有很多便利商店，光是1公里內就有3、4間，而他因為是廚房相關的工作，下班根本懶得煮飯，才會選擇方便為主。

