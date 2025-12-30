最狂元旦！陳彥博領唱國歌後不回家 拉20kg雪橇狂奔433公里

2026元旦總統府升旗典禮預演，主題為「健康台灣 團結守護」。(記者王藝菘攝)

〔記者陳昀／台北報導〕2026年元旦總統府升旗典禮即將登場，極地超馬選手陳彥博當天完成國歌領唱後，將隨即從凱道出發，負重拉行約20公斤的比賽用雪橇，前往目的地高雄，全程約433公里，作為明年3月1日北極圈賽事前的環台模擬訓練，盼能再次奪得佳績，讓世界看見台灣。

元旦總統府升旗典禮今舉行總彩排，今年主題為「健康台灣 團結守護」，國內四大醫護工會組成高達60人的國歌領唱團，包括投入偏鄉義診的洪榮杰牙醫師、耳鼻喉科吳家淦醫師、曾參與國際公衛疫苗研發專案的溫世政醫師、經營公益健康講座YouTube頻道的曹玉婷醫師、致力推動中醫現代化的柯富揚醫師、衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳 、護理師護士公會馬淑清副理事長等。

領唱團的另一亮點是極地超馬選手陳彥博，陳彥博今受訪表示，體力即國力，健康更是支撐運動的舞台，元旦當天完成國歌領唱後，他將從負重拉行約20公斤的比賽用雪橇，從台北跑到高雄、全程約433公里，作為明年3月北極圈賽事前的環台模擬訓練，希望在領唱的同時，也將台灣的精神傳達給世界。

凱道元旦當天的演出從清晨5時開始，北一女樂儀旗隊將擔任首發表演隊伍，帶來TW組字的隊形變換；為呼應「健康台灣」主題，SoulMan舞團與台北市國中小學年輕舞者也將表演「國民健康操尬嘻哈」；最後則由來自花蓮馬太鞍部落的原住民歌手阿洛．卡力亭．巴奇辣吟唱阿美族母語創作，期盼為家鄉族人加油打氣，讓部落重現陽光、重返榮耀，也向全台各地的「鏟子超人」致謝。

2026元旦總統府升旗典禮預演，北一女中樂儀旗隊。(記者王藝菘攝)

2026元旦總統府升旗典禮預演，國中小學生組成的SoulMan舞團「國民健康操尬嘻哈」。(記者王藝菘攝)

2026元旦總統府升旗典禮預演，極地超馬選手陳彥博加入國歌領唱。(記者王藝菘攝)

