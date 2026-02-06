最狂助選！川普公然挺高市早苗，宣傳片10天破1.3億觀看超誇張。圖／白宮臉書

日本眾議院選舉即將在本月8日投開票，在選前突然出現「震撼彈」，美國總統川普在台灣時間今（6日）凌晨發文，公然支持日本首相高市早苗，並稱高市「不會讓日本人民失望」。

美國總統公然挺日本政治人物 前所未見

川普說，這次選舉對日本的未來至關重要，並稱高市是一位「堅強、有力且富有智慧的領導人」，同時「熱愛自己的國家」。川普說，他也很期待在3月19日接待高市訪問美國。川普更稱，高市與執政聯盟的表現「必須獲得高度肯定」，最後川普更直呼：「身為美國總統，我很榮幸向她及其備受尊敬的政黨聯盟，給予完全而堅定的支持。」並相信高市不會讓日本人民失望。

廣告 廣告

日本媒體分析，過去日本重大選舉中，幾乎沒有發生過「美國總統對日本特定政黨或候選人的支持」，表示這是非常特殊的狀況。日本網友也紛紛直呼：「真正的外國勢力介入？」、「要支持美國還是中國？要支持高市還是中道（自民黨敵對陣營）？一目了然。」、「日美同盟榮光！」

高市早苗變「我推的偶像」 民調顯示「一人救全黨」

目前日本各界民調皆顯示，自民黨與維新會聯盟擁有絕對優勢，尤其自民黨本身應該可以達到席次「獨立過半」的目標。自民黨目前的席次為198席，席次過半數須達233席。除此之外，這次選舉在高市早苗的催票下，自民黨吸引許多年輕人票，30歲以下族群有多達近9成都是「追隨」高市早苗，日媒也評論高市是「一人救全黨」。

有趣的是，高市早苗為這次選舉幫自民黨拍攝的「高市首相致詞：讓日本列島強大繁榮」的宣傳短片，全長僅30秒，但在YouTube上架短短10天，就已經破1.3億人次觀看，而且突破1億次播放的速度，大幅超越YOASOBI《偶像》（《我推的孩子》アイドル，約35天）、米津玄師《IRIS OUT》（約73天，《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》主題曲）等人氣歌手的MV歷史紀錄。



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／川普晚間與習近平通話 談到台灣

高市早苗拜票手受傷 遭熱情粉絲「恐攻式拉手」！影片曝光

魏哲家與高市早苗會面！手拿她的著作化身書迷 書裡寫了什麼？

白冰冰哭了！昨致電S媽曝「大S急救折磨過程」 心疼喊話具俊曄「不能再痛下去」