最狂女團！F40成員限「年過40必須離婚」 經歷超戲劇「進警局小菜一碟」

「財富女神」王宥忻親自操刀打造熟齡女團「F40」，成員包括王宥忻、關關、Cony、艾軒四位熟齡女子。該團尚未正式出道就話題滿天飛，因為其成團門檻超狂：「必須年過40歲，而且離過婚」，堪稱是全台最有故事、最有歷練的一組全新女團。

王宥忻笑說，之所以訂下這樣的門檻，是因為這四位成員都是在婚姻裡真正看清與重新認識自己的人。F40不僅是年齡代號，更代表了Flower（像花一樣再次綻放）、Freed（終於自由）、Fearless（無懼未來）。她們自封是「少女時代之後的『少婦時代』」，希望用行動告訴所有人：不管幾歲，只要還願意走上舞台，就能成為自己人生裡最閃亮的主角。

團員故事比八點檔更精彩：有人蹲牢房四年、有人懷孕四月進警局

F40四位成員的人生故事，每一段都充滿戲劇性。身為團長兼老闆的王宥忻霸氣表示，目前所有組團花費都由她一人承擔，她笑說這個團最重要的就是「每一個人一開口，故事都精彩到可以拍成戲劇。」

其中，成員Cony的人生最像連續劇。她曾因合夥人落跑獨自扛下債務，因票據問題被判刑在監獄裡待了四年。她沒有被打趴，反而反轉人生，在獄中寫書、考證照、教英文，將牢房變成教室。出獄第三天她便離婚，徹底與過去人生分手。她在最灰暗時遇上王宥忻，重新學習理財，如今已覓得第二春，幸福滿滿。

另一位成員艾軒，感情走「理智結婚、灑脫離婚」路線。她坦言當初因虔誠基督徒身份，為堅持不能有婚前性行為而選擇結婚。沒想到婚後遇到小三「踩進門」，對方嗆聲：「妳賺錢很厲害又怎樣？妳老公又不愛妳。」這句話讓她瞬間清醒，她沒有撕破臉，轉身辦離婚，並投入超過500萬台幣進行外型投資，一句「既然可以靠自己賺錢，為什麼不能投資在自己身上？」將整型變成自信宣言。

團員懷孕四月被帶進警局 「離婚不是失敗，是二次出道」

年紀最輕的成員關關（38歲）人生歷練一點也不年輕。她坦言前夫長達七年深陷吸毒與犯罪風波，她多次嘗試挽回，最心寒的是懷孕四個月時，竟跟前夫一起被警方帶進警局驗尿。但最終壓垮她的，是前夫外遇並把小三帶回家，被兒子撞見。關關為了孩子決定離婚，現已邁向幸福的第二段婚姻，並育有一名女兒。她感謝現任丈夫非常支持她，並協助照顧她與前夫所生的兒子。

目前四人正全力投入新單曲〈愛啪啪〉訓練，王宥忻透露 F40 的作品會以節奏感強烈的唱跳舞曲為主，「年過四十一樣可以跳得很瘋，只是現在拉筋要多拉十分鐘，跳完隔天會比較痠而已。」成員們也自嘲，排舞後最需要的是推拿師。

王宥忻強調：「很多人一聽到離婚、負債、入獄、被背叛，第一反應就是『完了』，但我們四個就是活生生的例子：離婚不是失敗，而是你跟自己重新牽手的開始。40歲不是句點，是人生的第二次出道。」



