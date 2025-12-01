最狂婚宴比澎湃！ 活龍蝦.烏魚子「痛風級」上桌

台南市 / 綜合報導

南部婚宴向來以澎湃出名，來看這場婚宴的第一道菜，就讓賓客驚呼連連。「海陸同歡鍋」一上桌，活龍蝦、鮑魚、蛤仔等海鮮通通有，堪稱痛風級享受，就連烏魚子也不切薄片，而是直接對半切，就像在吃烏魚子枝仔冰；另外婚宴不只比菜色，還拚氣氛，也有其他賓客分享，在鹿耳門喝喜酒時，現場施放3分多鐘的煙火，氣氛達到最高點，南部每一場喜宴都很狂！

民眾參加南部婚宴，第一道菜就好驚艷，龍蝦搭配鮑魚、蛤仔等海鮮，放進火鍋準備開煮，其他菜色也讓人眼睛一亮，烏魚子不切薄片，切一半吃實在好霸氣，新郎顧先生說：「烏魚子好了，一人直接給一條，那這一條大概就是，一個人大概有將近2.5兩左右的量。」

超狂婚宴菜色，其中的海陸同歡鍋，就有活龍蝦、蛤蜊，九孔鮑、大草蝦等，堪稱「痛風級」享受，讓賓客吃好吃滿，新郎顧先生說：「我覺得一場婚宴裡面，大家可能不會記得新人做了什麼事情，但肯定會記得當時吃了什麼餐，就覺得這是一個婚禮裡面很重要的一個環節，所以一定要吃得開心。」內門總舖師說：「辦桌的精神就是要浮誇，要讓客人吃得好，要吃得飽，又可以，不能兩手空空的回家。」

這場辦在高雄的婚宴大氣又浮誇，邀請內門阿隆師上陣，像是烏魚子大方對半切，吃的時候就像在吃烏魚子枝仔冰，其他還有紅蟳米糕、甕仔雞，五層水果甜品塔，以及桶裝冰淇淋，一桌大約2萬元，席開27桌，每道菜都很搶眼。其他民眾說：「我們南部這邊在辦的，餐廳啦，還有流水席啦，我覺得都比台北好。」

南部喜宴，除了超澎派菜色，還有賓客分享，在鹿耳門喝的喜酒，火樹銀花高空綻放，施放3分多鐘璀璨煙火秀，把氣氛炒到最高點，浮誇菜色加上滿滿心意，讓到場賓客，留下最難忘的婚宴回憶。

