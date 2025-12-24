最狂法拍車！知名茶餐廳老闆涉洗錢 保時捷月底拍賣

台北市 / 綜合報導

檢警日前偵辦30億洗錢案，將首腦同時也是 知名茶餐廳的羅姓負責人 拘提到案，而他名下保 時 捷跑車也將在年底拍賣。

檢警調查， 知名茶餐廳羅姓負責人， 涉嫌替博弈集團洗錢30億元，這輛銀色的保時捷就是他利用不法所得所購入的，士林分署選定將在12月30日上午10點30分進行拍賣會，得拍的民眾可以選擇以現金、匯款、刷卡等方式，得手這輛號稱「性能甜點」級的跑車。

