最狂禮物！企業董座送「160間房」 曾瀕臨破產霸氣回饋員工

越南知名企業家、黃英嘉萊集團（Hoàng Anh Gia Lai，HAG）董事長段原德（Đoàn Nguyên Đức，暱稱Bầu Đức）近日宣布，將以高價住宅回饋一路與公司共度難關的核心員工，計畫贈送約160套公寓，引發外界高度關注。

根據越南媒體《CafeLand》報導，段原德日前在帶領媒體參訪黃英嘉萊集團旗下企業及蠶絲紡織工廠時透露一項獎勵計畫，為了感謝在公司最艱困時期、一度瀕臨破產但仍不離不棄的高層與員工，決定贈送一戶公寓，單戶價值約介於25億至80億越南盾（約新台幣320萬元至逾1000萬元）不等，將依個人貢獻程度而有所差異。除不動產獎勵外，公司也將發放5000億越南盾（約新台幣6億元）的員工持股獎勵。

段原德指出，能獲得上述獎勵的條件，是員工必須自2016年5月30日、也就是公司陷入嚴重衰退的關鍵時刻起，持續在職並為黃英嘉萊貢獻至今的160人，他表示「他們成功守住黃英嘉萊約27兆越南盾的資產規模。」

此次作為獎勵的公寓，位於「富董高層住宅與商業綜合開發案」，基地坐落於嘉萊省百里居市（Pleiku），緊鄰孟清（Mường Thanh）飯店，預計於1月18日動土。段原德強調，該案將是黃英嘉萊最後一個房地產項目，「所有條件都已齊備，完成這個案子後，公司將全面轉向農業發展。」

值得注意的是，獲贈公寓將直接登記在員工名下，但設有5年內不得轉讓的限制。外界解讀，此舉不僅是對核心人員貢獻的肯定，也有助於穩定並留任關鍵團隊。

