最狂縣長罕曬女兒萌照！神顏值「驚人學歷」曝 鍾東錦感性吐心聲

苗栗縣長鍾東錦難得在社群平台分享全家福的照片，他表示女兒結束假期昨日一早搭飛機前往海外求學，他同時也欣慰表示「沒有機場道別，沒有哭得梨花帶淚，像個大人一樣，用一個簡單的擁抱道別」，引發許多網友朝聖。

苗栗縣長鍾東錦。（圖取自鍾東錦臉書）

鍾東錦16日在臉書發文表示，16日一早可可搭上飛機前往海外繼續求學，這是女兒離開他們夫妻倆的「監督」最久的一次，作為父親，一點不捨，一點欣慰，在這2026的一月時節。回台的時間不長不短，陪了兩老幾天，陪了朋友幾天，另外也帶上她來自全球的同學們，看看台灣這座島嶼有多美。

廣告 廣告

鍾東錦難得秀出和女兒的合照。（圖取自鍾東錦臉書）

鍾東錦自豪表示，「她前往聯合國組織打工、歷練，組織參訪團遊覽台灣故宮，拜訪不同政黨領袖與成員，並且介紹台灣的民主成就，給在場的每一個人」。

鍾東錦直言，台灣頭尾四百里，人口兩千三百萬，卻擁有領銜全球的半導體產業，以及輝煌的經濟成就，由他們自己來看，自己認為是值得驕傲的，但是這份驕傲能持續多久，還必須朝野繼續合作共榮，才能延續下去。可可在外地求學的期間學會了從第三國的角度來看台灣，提供了很多不同的觀點，加強了自我思辨的能力，成熟的不像他記憶中的那個總愛躲在房間獨處的小女孩。

「當她學成歸來後，跟我的想法會站在同一條線上嗎？我不知道」，但鍾東錦強調，女兒會辯論、有時也會糾正自己，但他們都知道要尊重彼此立場，因為言論自由，是台灣最珍貴的寶藏。

延伸閱讀

員工尾牙把天后名字寫錯！A-Lin真實反應曝光 黃豪平神接梗逗樂全場

鹹酥雞界黑馬！網激推「炸高麗菜」被嚴重低估：好吃到發瘋

國民黨示警鄭麗君或卓榮泰戰北市 蔣萬安回應：專注市政