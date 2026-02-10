最狂遲交理由！加拿大滑冰女將比賽完突想起作業沒交 急寄信求饒：教授…我在參加冬奧

加拿大滑冰女將比賽完突想起作業沒交，急寄信求饒。（翻攝自史基扎絲IG）

2026年米蘭冬奧6日登場，而選手也發生了一個有趣的插曲，加拿大花式滑冰女將史基扎絲（Madeline Schizas）因為記錯了作業繳交截止日期，所以寄郵件向教授說，「我人在奧運賽場」，希望可以延期，其郵件也在網路上瘋傳，而教授的回應也曝光。

綜合外媒報導，史基扎絲現年22歲，身份除了是一位花式滑冰運動員外，也是加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University）環境與社會系的大學生。有趣的是，她近期剛完成冬奧女子團體賽短曲項目，下場時突然發現自己記錯比賽日期，也因此她會錯過社會學作業的截止日期。

史基扎絲隨後決定要寄郵件給教授，她在信件中幽默地說，自己在參加奧運會，為了避免教授誤會自己說謊，她還特別貼上加拿大奧委會的新聞稿連結，證明自己說的都是事實。

史基扎絲受訪時則說，沒想到這件事會有這麼多人在意，原本以為只有朋友們知道，「沒想到有幾百萬人看到我的郵件」。而教授則回應說，這是特別的時刻，延期完全沒有問題，「我建議妳先專心完成比賽，之後作業完成再直接交給我」。

