最猛冷空氣明殺到！周二濕冷斷崖式掉至14°C 北台一路冷到周四

【記者黃泓哲／台北報導】最強冷空氣明（17）日就要南下，中央氣象署與氣象專家都示警，北部、東北部將率先變天，從一早開始轉為陰雨、氣溫一路往下掉。氣象風險公司分析師廖于霆指出，周二（11月18日）是這波冷空氣最猛的一天，北台與東半部濕冷到不行，部分空曠地區甚至可能低於14度是最明顯的一次降溫。中南部雖仍維持晴到多雲，但早晚溫差相當大。

今天則是全台最後一天的好天氣，各地陽光露臉、氣溫舒適，北部、東北部白天高溫有25至27度，中南部、東南部也能來到28至30度。但從明天清晨開始，東北季風增強，北部與東北部立刻轉為陰雨天氣，氣溫明顯下探，中南部雖然天氣變化不大，但高溫也會慢慢往下滑。

根據觀測資料，這波冷空氣強度不弱，周一晚間低溫落在19至23度，周二晚間北部與東北部再降到17度，中南部約17至19度，東南部也只剩20度。周三晚間（11月19日）更冷，北部、東北部可能剩15至16度，中南部約16至18度，東南部則差不多20度。要到周四（11月20日）之後冷空氣才會減弱，各地低溫才會以每天約1度的速度回升；高溫方面，北台到周四前大概只有17至18度。

專家提醒，周二是全台感受最劇烈的時刻，水氣、降溫同步到位，北部、東半部與恆春半島將連續陰雨，大台北山區、基隆北海岸與宜蘭可能出現較明顯雨勢累積。北部與東北部未來一周都會偏濕冷，建議民眾外出一定要注意保暖；中南部天氣晴朗舒適，但早晚溫差大，仍要多加留意氣溫變化。

溫度趨勢。氣象署提供

未來降雨趨勢。氣象署提供

強風特報。氣象署提供

