最猛冷空氣明殺到！周二濕冷斷崖式掉至14°C 北台一路冷到周四
【記者黃泓哲／台北報導】最強冷空氣明（17）日就要南下，中央氣象署與氣象專家都示警，北部、東北部將率先變天，從一早開始轉為陰雨、氣溫一路往下掉。氣象風險公司分析師廖于霆指出，周二（11月18日）是這波冷空氣最猛的一天，北台與東半部濕冷到不行，部分空曠地區甚至可能低於14度是最明顯的一次降溫。中南部雖仍維持晴到多雲，但早晚溫差相當大。
今天則是全台最後一天的好天氣，各地陽光露臉、氣溫舒適，北部、東北部白天高溫有25至27度，中南部、東南部也能來到28至30度。但從明天清晨開始，東北季風增強，北部與東北部立刻轉為陰雨天氣，氣溫明顯下探，中南部雖然天氣變化不大，但高溫也會慢慢往下滑。
根據觀測資料，這波冷空氣強度不弱，周一晚間低溫落在19至23度，周二晚間北部與東北部再降到17度，中南部約17至19度，東南部也只剩20度。周三晚間（11月19日）更冷，北部、東北部可能剩15至16度，中南部約16至18度，東南部則差不多20度。要到周四（11月20日）之後冷空氣才會減弱，各地低溫才會以每天約1度的速度回升；高溫方面，北台到周四前大概只有17至18度。
專家提醒，周二是全台感受最劇烈的時刻，水氣、降溫同步到位，北部、東半部與恆春半島將連續陰雨，大台北山區、基隆北海岸與宜蘭可能出現較明顯雨勢累積。北部與東北部未來一周都會偏濕冷，建議民眾外出一定要注意保暖；中南部天氣晴朗舒適，但早晚溫差大，仍要多加留意氣溫變化。
今（16）日各地早晚仍涼；臺灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。氣象粉專也指出，週一起台灣北部跟東部就會變天，且這波冷空氣將會是今年秋冬以來最強的。
中央氣象署指出，今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，西半部高溫約27至30度，東半部則為25至27度,各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。
在鳳凰颱風與東北季風產生的共伴效應摧殘過後，台灣迎來了短暫3天的好天氣，氣溫保持在舒適的20至25度左右，南部則是來到30度，不過專家提醒，周一（17日）起，隨著東北季風再度增強，壞天氣又將到來，呼籲北台灣的民眾把握周日最後一天暖陽，屆時下午與深夜兩時段雨勢較為猛烈。
中央氣象署今（15）日表示，雖然今明兩天北部和宜蘭回暖，但氣象署預報員張竣堯提醒，全台早晚仍偏涼，注意基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨。此外，下週一（17日）開始，今年入秋最強冷空氣來襲，氣象專家吳德榮指出，冷空氣南下後，迎風面的北部、東北部及東部將轉為有雨,氣溫也急速下滑，「下週二、週三（18日、19日）是這波冷空氣最強勁的時間！
今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒民眾，把握週日最後暖陽，週一起東北季風將會再度增強。
東北季風稍減弱，台灣今（16）日迎來難得的穩定天氣，但早晚仍偏涼。中央氣象署提醒，雖然白天有機會見到陽光，各地體感舒適...
今（15）日東北季風減弱、各地天氣穩定，稍早本島平地最低溫16.7℃出現在苗栗公館，接著明（16）日全台也多為晴到多雲好天，不過過了短暫週末恐又要變天了，下週一（17）起號稱今年最強一波冷氣團即將南下、下週二（18）冷空氣明顯增強，屆時不僅北部可能驟降至14℃門檻，局部地區甚至可能冷剩12℃，有機會迎來入冬首波冷氣團。
中央氣象署今天（15日）表示，明天北部及宜蘭氣溫回升，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨；17日（下周一）東北季風增強，冷空氣南下，18至20日北部溼涼，溫度最低的時間點，可能落在19日晚間到20日清晨，氣溫下探攝氏15度。
今（15）日東北季風減弱，中央氣象署指出，各地大多為晴到多雲、溫暖穩定的天氣，僅東半部地區雲量較多偶有零星降雨。北部及宜花氣溫回升，高溫來到24至26度，而中南部及台東則為27至30度，各地低溫普遍為19至21度，早晚感受較涼，白天溫暖舒適。
氣象署說明，今天（15日）東北季風減弱，各地大多為晴到多雲、溫暖穩定的天氣，僅東半部地區雲量較多偶有零星降雨；北部及宜花氣溫回升，高溫來到24至26度，而中南部及臺東則為27至30度，各地低溫普遍為19至21度。
氣象署指出，明（16）日水氣增加，基隆北海岸、東北部及大台北山區會有局部短暫雨，花東、恆春半島也有零星降雨，其他地區則多雲到晴。週一起東北季風逐漸增強，北部及東半部降雨機率升高，週一與週二為主要降雨時段，基隆北海岸、東北部及大台北山區雨勢較明顯。
氣象署今(15)日表示，未來一週天氣起伏明顯，週末(16-17)日水氣略增後，週一至週三(18-20)日東北季風大幅增強，北部與東半部將迎來此波降雨高峰，氣溫同步大幅下滑，北台灣最低溫可能降至16℃。氣象署指出，週一、週二(18-19)為雨勢最明顯時段，東半部及北部山區有局部大雨機會，提醒民眾留意保暖並備妥雨具。週四至週六(21-22)日東北季風減弱後，天氣才會逐漸回穩。
中央氣象署指出，今天（11月15日）東北季風減弱，北部、東北部的溫度有稍微回升，但後天週一（11月17日）東北季風再次南下，迎風面水氣增多，還會有強冷空氣南下，週三、週四（11月19、20日）北部地區最低溫可能下探至13度。
入秋最強冷空氣明（17）日抵達！中央氣象署表示，明天開始至週四溫度明顯下滑，其中週四清晨受到輻射冷卻影響，中部空曠地區可能下探13度，一直到週六全台才會明顯回暖。降雨部分，明天至週二基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區整天有雨，要留意局部較大雨勢，桃園以北降雨機率也偏高。
要變天了！今（16）天迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北平地、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。
中央氣象署今（16）日表示，明（17）日起東北季風將再度增強，強度比前幾波更明顯，北部、東北部下半天起溫度明顯下滑，明晚最低恐降至20度。中部明日白天仍有26、27度高溫，南部略降至24、25度，全台則會在18至20日迎來更明顯的降溫；降雨方面，17、18日水氣最多，桃園以北、新竹、苗栗與花蓮等地易出現雨勢，提醒外出民眾留意天氣變化。