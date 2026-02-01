最猛薪水小偷！月薪4.4K男上班「蹲馬桶6小時」被炒 告公司討89萬下場曝

江蘇省一名劉姓男子在電路公司擔任檢查員，月入4.4萬元，但他卻長時間躲在廁所，最高紀錄一天竟長達6小時，公司憤而將他開除。示意圖／東方IC

上班「帶薪拉屎」是許多社畜的小確幸，但若太誇張恐怕會丟了飯碗！大陸江蘇省一名劉姓男子，在當地一間電路公司擔任廠區檢查專員，月薪約人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元），但他卻被發現上班時間長時間躲在廁所，最高紀錄一天竟長達6小時。公司憤而將其解雇，劉男不服提告並求償人民幣20萬元（約新台幣89萬元），近日法院判決出爐，認定公司解雇合法，駁回劉男請求。

擁「鐵飯碗」卻當薪水小偷 一天蹲廁所6小時

綜合陸媒報導，劉男自2015年起任職於江蘇南通某電路公司，擔任「5S專員」，主要負責廠區的整理、整頓與清潔檢查，並不需親自打掃或維修。2021年公司更與他簽訂了無固定期限勞動合同（類似台灣的不定期契約），工作穩定且月薪達萬元人民幣，在當地屬於不錯的待遇。

然而，原本穩定的工作卻在2023年2月變調，公司透過監視器與內部統計發現，劉男在2月2日至23日期間，頻繁且長時間停留在廁所。根據紀錄，他每日累計在廁所的時間短則1個多小時，長則超過6小時；其中2月13日當天，他待在廁所的時間總計高達6小時21分鐘，單次停留時間更從31分鐘到3小時不等。

遭解雇辯稱「巡檢需求」 法院打臉：違背常理

公司認定劉男行為嚴重違反勞動紀律與考勤制度，依規定將其解雇。劉男不滿，先申請勞動仲裁失敗，隨後向南通市通州區人民法院提起訴訟。劉男在法庭上辯稱，他長時間待在廁所是為了解決生理需求，以及工作上的「日常巡檢需要」，指控公司違法解雇，要求支付賠償金20餘萬元。

法院審理後認為，正常的如廁行為應是「即去即回」，短暫停留雖不構成擅離崗位，但劉男的停留時間顯然已超出正常的生理需求。針對劉男辯稱的「巡檢」，法院指出他無法提供工作日誌證明在廁所內是在履行職責，且一天在廁所待超過6小時顯然超出崗位職責範疇。

依據該公司規定，未經允許擅離崗位超過2小時視為曠工1天，1個月內連續曠工3日或累計4日即構成嚴重違紀，可解除勞動合約。法院認定劉男累計曠工天數已達6天，判決公司解雇合法，劉男敗訴確定。

網友看傻眼：腿不麻嗎？

判決曝光後引發網友熱烈討論，不少人對於劉男的「毅力」感到佩服，紛紛留言嘲諷，「我只能說，能在廁所待6小時，也是個狠人」、「當日最長6個半小時，就算1趟廁所待半小時，也得跑13趟，嘖嘖。如果是朝九晚五的工作，一天幾乎就是啥也不幹，出來1鐘又進去，往返於工位和廁所」、「我就問一句，腳不麻嗎？」、「在裡面睡覺了，以廠裡摸魚也有過這種操作，不過這個人明顯太久了，超過我認知了」、「笑死我了，在廁所6個小時，你手機還有電嗎？」「牛逼！6個小時幹啥呢」、「就是故意讓公司開除的，想要錢，以前我認識的有故意曠工的。」



