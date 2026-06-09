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即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

受到滯留鋒面及西南氣流影響，台灣各地易有大雨或豪雨，中央氣象署氣象預報中心副主任伍婉華，今（9）日下午說明，今天是今年梅雨季第一波大範圍劇烈降雨的一天，未來一週天氣仍不穩定，即便週四（11日）鋒面南移至巴士海峽，週五（12日）就會再度北移至台灣上空，而週五影響的鋒面會影響到下週一（15日）。

從昨日至今日，伍婉華表示，整個西半部、東北部、花東普遍下大雨或局部性豪雨，其中高雄六龜出現366.5毫米雨量，已是大豪雨等級。

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未來一週降雨預報方面，伍婉華指出，今天已經是這段時間大範圍降雨最明顯的一天，明天（10日）降雨仍持續，雖北部、東北部雨勢較小，但中南部、花東山區還是會下大雨或局部性豪雨；即便週四（11日）鋒面南移至巴士海峽，中南部還是可能會有局部性大雨。

快新聞／大雨

定期降水預報。（圖／中央氣象署提供）

只是，週四鋒面南移至巴士海峽後，週五（12日）就會再度北移至台灣上空，而週五影響的鋒面會影響到下週一（15日），伍婉華則預估西半部地區、東半部山區會有大雨或局部性豪雨。

快新聞／大雨

未來一週降雨預報示意圖。（圖／中央氣象署提供）









原文出處：快新聞／最猛雨勢就是今天！氣象署親揭這日鋒面南移 第二波降雨時間曝

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