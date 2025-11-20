最甜的冰淇淋！「耶誕禮屋」10年不輟 年募600份禮物送愛到家扶

寶格冰淇淋與南台中家扶中心合作，已連續10年舉辦「耶誕禮屋」活動。（馮惠宜攝）

十年前，冰淇淋職人楊俊男與太太陳苡榛萌生一個念頭：在耶誕節，把孩子的笑容當作最甜的冰淇淋。他們與南台中家扶中心合作，創辦了「耶誕禮屋」活動，將社會的愛心化作禮物，送進家扶關懷家庭的孩子手中。

第1年，僅募集到60份禮物，多數來自夫妻倆自捐；隨著善意擴散，第2年增至250份，第三年突破300份。10年間，無論景氣如何，他們始終堅持，每年募集600份禮物，把孩子的期待與夢想延續下去。

陳苡榛說，孩子們的小小心願常讓人動容：有小朋友希望有個保溫瓶；有的想送爺爺一床溫暖的棉被；還有孩子需要後背包、彩色筆、籃球或足球……。

她回憶，有一次邀請家扶中心孩子與家長在店裡舉辦繪畫活動，一名平日酷酷、話不多的小男孩，竟在畫紙上細心描繪阿公的模樣；當阿公看到畫作，眼眶立刻濕潤，沉默的情感在這筆下悄悄流淌。這一幕讓她至今難忘，也讓她的心暖了起來。

十年間，夫妻倆也見證了愛心的傳承。店裡的忠實粉絲「藍莓妹妹」從3歲第一次跟著媽媽參與活動，學會捐出心愛的故事書與玩具，化身「手心向下的耶誕老人」。如今，她仍年年參與，把分享的精神傳給更多孩子。

陳苡榛說，今年截至11月15日，活動已募集超過200份禮物，多家企業響應，包括台中商旅、智康生技及多家匿名企業。所有禮物將依性別與年齡精準分配，並於12月22日送到孩子手中；不適合作為禮物的捐贈物品，也會用於家扶義賣，轉化為基金支持孩子成長。她說：「十年的堅持，不只是送禮物，而是讓孩子、家庭和社會感受到愛的漣漪。」

