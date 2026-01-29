最痛的背叛！外公性侵2幼孫女 護夫外婆竟「冷眼指責」：不准參加家聚

外公性侵外孫女挨告後，外婆竟出面逼迫小孩和解。示意圖

彰化縣一名外公對未滿14歲的2名外孫女分別性侵8次，和趁外孫女睡覺時襲胸1次，惡行被外孫女揭露後，外公與外婆還指責外孫女，要脅她們要和解，外婆甚至不准兩名被害孫女參加家庭聚會。彰化地院依強制性交罪、猥褻罪等將這名色外公判刑8年10月。

判決書指出，這名外公在2023年到2024年8月期間在住處對未滿14歲的外孫女侵性7次，還有一次在高速公路橋下性侵孫女1次，外孫女被性侵案由學校通報後，此事才曝光；另一名外孫女也說早在2020年間外公也曾趁她睡覺時偷抓捏她的胸部，她驚醒後把外公的手拍掉，外公才停手。

外公在法院審理時坦承性侵外孫女，並說「對不起她們，對不起家人」，卻否認有猥褻另一名外孫女，由於當時外孫女和外公、外婆一起睡，外公一度辯稱，「可能翻身不小心摸到外孫女胸部，不是故意的」。

2外孫女後來也告知母親被外公性侵和猥褻，豈料從此陷入噩夢，外婆開始對她們有敵意，不歡迎外孫女參與家庭活動，甚至多次指責、要脅她們和解，讓外孫女自覺被疏離或不被支持，身心受創，在學校接受多次諮商，外孫女希望外祖父從重量刑，為其行為付出代價。

法院認為，外公本應愛護、照顧外孫女，竟違背倫常犯下本案，惡性重大，對被害人身心發展影響深遠，因此依對對未滿14歲女子犯強制性交罪，共8罪判刑7年6月，依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪判刑10月，應執行8年10月。



