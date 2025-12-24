最痛的一課！退休男輕信兒「1句話」跳進火坑 千萬資產一夕歸零

財經中心／王文承報導

許多人將退休金視為安享晚年的重要依靠，卻可能因一時信任親友而陷入財務危機。日本東京一名65歲退休男子佐佐木健一（化名），就因輕信兒子推薦的AI投資系統，短短時間內痛失約1000萬日圓（約新台幣205萬元），原本規劃好的退休生活因此蒙上陰影。

退休男輕信兒1句話 千萬資產一夕歸零



根據《THE GOLD ONLINE》報導，健一過去任職於大型製造業，5年前退休時領取約2000萬日圓（約新台幣410萬元）作為退休金，原計畫用來支應晚年生活。退休半年後，38歲的長子翔太（化名）向他極力推薦一套AI投資系統，強調「幾乎不會賠錢」。儘管健一多次婉拒，但翔太不斷遊說，宣稱該系統勝率高達九成，並安排健一參加投資說明會，當場與自稱「師父」的人士簽約。對方更強調這套系統「專為退休族設計，安全又能穩定增值」，讓健一逐漸卸下心防。

起初數月，投資帳面表現正常，健一因此放下戒心，未料不久後系統突然停止運作，投資平台也無法登入。健一向兒子追問時，翔太才情緒崩潰地坦承，自己同樣成為受害者。最終，健一投入的1000萬日圓幾乎血本無歸。

健一無奈表示：「世界上根本沒有穩賺不賠的投資。現在回想起來，只剩下後悔，為什麼當初沒有更小心，卻選擇相信這樣的說法。」

根據日本金融廳統計，2023年至2024年間，投資詐騙相關諮詢案件高達1萬5054件，其中約四分之一為60歲以上族群。2024年度，65歲以上的投資詐騙受害件數更達30萬4130件，顯示高齡族群正成為投資詐騙鎖定的主要對象，相關風險仍持續攀升。

