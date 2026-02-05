「最瘋台女」在澳縱火、 開車衝撞報復室友，遭判6年2月！關4年就可出來。圖／翻自澳洲《SBS》

來自台灣嘉義的女子洪彩微，2022年以打工度假身分來到澳洲，但從2023年起反覆騷擾、攻擊室友與房東，甚至縱火與開車衝撞，洪女在2024年6月遭逮捕。該案在本月4日做出宣判，洪女被判6年2月，但關4年就能申請假釋。

洪彩微頻繁騷擾、開車撞人 「瘋女行徑」嚇壞房東室友

據澳洲《SBS》報導，洪彩微現年33歲，2022年持打工度假簽證來到澳洲，2023年12月，她搬進東南區Clyde North的一間出租房屋，屋內還有3名室友，但洪女卻不斷與室友發生爭執，甚至在屋內搞破壞，還不斷透過電話與簡訊騷擾室友與房東。於是在2024年3月10日，房東要求洪女搬離，不過洪女不願意搬走，而且情緒相當激動，當天不斷用雞蛋攻擊房東與房客，甚至試圖開車撞人。

之後房東報警處理，強制驅離洪女，但在隔天凌晨，洪女透過被撞壞的車庫門潛入，砸毀房東院內的3輛汽車，其中2輛車全被砸爛報廢。誇張的是，而後洪女自己跑去警局，宣稱受到虐待，但警方發現洪女有不良紀錄，於是將其逮捕，但當天她也獲得交保。

租屋處的車庫大門，被洪彩微撞壞。圖／翻自澳洲《SBS》

洪彩微消失3個月 以為沒事了竟「捲土重來」縱火

房東與房客說，洪彩微在3月大鬧之後，整整3個月沒再出現，就在大家以為可以鬆一口氣之際，2024年6月10號凌晨，洪彩微又來了！她在出租屋門前縱火，並燒毀室友停在路邊的2輛汽車。6月12日凌晨，洪女又跑到房東住處門前縱火。 6月14日，洪女被正式逮捕。

房東說，她原本對洪女的印象很好，覺得她雖然個頭矮小，但「很能吃苦、到處打工，我是很佩服的」。房東也說，在有一年聖誕節期間，她邀請所有房客來到她家聚餐吃飯，但也因為這樣，洪女得知她的住址，之後進一步犯案。

當時洪彩微縱火，燒毀室友的車。圖／翻自澳洲《SBS》

洪彩微被控縱火等6項罪名 遭判6年2月

之後洪彩微被控縱火、勒索、入室竊盜、毀損財產、危險駕駛及危害他人安全等罪名。去年12月8日，她在法庭上對所有指控認罪。本月4日該案宣判，洪女被判6年2月，服刑滿4年即有資格獲假釋，另外她目前已被羈押600天，時間將計入刑期。

法官格溫（Judge Carolene Gwynn）表示，洪女的行動是「一場令人恐懼的報復行為、是一系列經過預謀的行動，影響多名受害者」。格溫稱，洪女把汽車當成武器，也對受害人造成不小的傷害，並在遭到驅逐24小時後，再度返回案發地點，「所表現出的公然行為以及強烈的憤怒情緒，顯然令人擔憂」。另外法院也判處洪女罰款1千澳幣（約新台幣2.2萬元），並吊銷與取消駕駛執照2年。



