最省一哥！黃偉哲7天跑4國硬拚時差 紅眼班機+經濟艙幾乎繞地球1圈

台南市長黃偉哲7天跑4國，笑稱下次要記得帶頸枕。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲近期展開一趟「環球式城市外交」。短短1週連訪法國、荷蘭、新加坡、日本，中間還抽空返台參加市政活動，每1站停留時間都不到1天，完全以「紅眼班機+經濟艙」硬拚時差，幾乎繞地球1圈，被幕僚笑稱是政壇真正的「最省一哥」。

黃偉哲12月4日飛往法國、5日前往荷蘭，特別帶上台南芭樂與番茄，搶攻台南農產前進歐盟商機；7日抵達新加坡，與亞洲台灣商會聯合總會總會長陳舒琴共同簽署合作備忘錄；10日再飛往東京，代表台南出席東京國際花道博覽會。扣掉航程，各國停留都不到24小時，新加坡與日本更是「1日往返」，行程超緊湊。

幕僚透露，市長此行僅能以快速休息「硬頂」時差，還要在不同國家間不停切換會議、拜訪、媒合行程。尤其新加坡行因時程極短，又需為市府節省開支，竟是市長一人輕裝上陣，沒有幕僚隨行。

最能看出「省字訣」的，是日本行。黃偉哲搭凌晨0時40分的班機飛東京，清晨4時10分抵達後，直接到前1天先抵達的市府人員房間稍作休息，9點便準時出席花道博覽會，幾乎沒睡。幕僚笑說：「市長靠紅眼班機、省住宿、省旅費，硬是把1週跨4國的行程完成。」

花道博覽會由日本皇室高円宮久子妃殿下主持，全台僅台南市受邀；午宴桌花採用台南火鶴與蘭花，更設置「台南市長獎」，讓台南花卉再度躍上國際舞台，是難得的城市行銷亮點。

密集奔波也讓黃偉哲體重悄悄下降。幕僚透露，這週跑下來瘦了3、4公斤，「完全不是去觀光，是替城市拚曝光、拚招商，而且搭廉航、住最省，市長真的很拚。」

至於如何克服時差？黃偉哲笑說，他的祕訣就是「在飛機上睡覺，而且睡得著」，但也打趣補充：「下次一定會記得帶頸枕。」

