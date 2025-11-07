最瞎中秋節！3搶匪佯裝買家持電擊棒搶5支百達翡麗 遭男賣家奪下反電擊保住2500萬

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

想用電擊棒打劫名錶卻反遭電擊！3名搶匪在中秋前夕佯裝買家，誘騙一對經營二手名錶店的夫妻赴高雄洽談生意，席間1名搶匪持電擊棒欲搶奪5支總價超過2500萬的名錶，不料遭男賣家奮力抵抗，不但擊退3人，更奪下電擊棒反擊搶匪，嚇得搶匪們落荒而逃。警方事後循線追捕，總共逮到搶匪集團共7人，其中4人被法院裁定收押。

3名搶匪欲搶奪價值超過500萬元的百達翡麗鸚鵡螺與手雷腕錶。（圖／翻攝畫面）

這起誇張的搶案發生在10月5日晚間，佯裝買家的3名搶匪以中秋節前送禮兼交易為由，引誘鐘錶行夫妻倆帶著5支百達翡麗（Patek Philippe）名錶南下，約在高雄漢來大飯店「名人坊」包廂見面。然而3名「買家」出現後不久，其中1名男子突然亮出電擊棒朝男賣家電擊，3人隨即一擁而上搶奪名錶，然而男賣家迅速回擊，不但打退3人，更搶下電擊棒反電搶匪，搶匪們狼狽逃離。

廣告 廣告

警方獲報後隨即循線追捕，透過監視器掌握3名搶匪行蹤，於隔2天分別在台北市拘提29歲鄭姓男嫌、桃園市拘提44歲鍾姓女嫌、雲林縣拘提40歲李姓男嫌，並將3人依強盜未遂罪嫌移送高雄地檢署，向法院聲押獲准。

搶匪行動失敗後遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

警方持續追查，進一步將集團首腦29歲查姓嫌犯及另外3名共犯拘提到案，依涉加重詐欺、強盜、傷害等罪嫌移送高檢偵辦，訊後查嫌遭聲押獲准，其餘3嫌則交保候傳。

據了解，搶匪欲奪取的5支百達翡麗分別為3支「AQUANAUT 手雷」，及2支「NAUTILUS 鸚鵡螺」腕錶，皆為奢華款運動腕錶，每支市價都超過500萬元。

警方指出，該搶案是由查姓主腦策畫，透過集團找上數名成員，並承諾事成後可分500萬酬勞，然而搶匪們低估賣家實力，不但搶奪名錶不成還反遭電擊，最終集團成員全數落網。

更多FTNN新聞網報導

有片／神助攻！搶金飾落跑「秒撞騎車阿伯慘摔」 網全笑翻：整個畫面太多奇葩點

獲和平大苑管委會通報移豪車！掌太子集團11戶豪宅管家凃又文30萬交保 北檢將提抗告

GMP認證工廠遭控改標過期保養品 負責人否認衛生局開鍘

