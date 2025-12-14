「最短命新人」！Heya才出道就喊卡 陳子鴻不捨發聲了

〔記者陳慧玲／台北報導〕虛擬歌手Heya日前才剛「出道」，推出單曲《HEYA 》，沒想到MV上線後雖有不少網友喜歡，但是也引來一些負評，包括她的原民少女身份設定，以及對動物保護的內容著墨，面對爭議，一手推動Heya誕生的知名製作人陳子鴻已先將MV下架，今(14日)並宣布取消計劃。

陳子鴻今談到：「宣佈計畫暫停那一刻，我看到同事紅了眼眶、泛著淚。那一瞬間，我心裡也很難受，因為我知道，那不是失敗的眼淚，而是為了一個拼到最後、卻被迫停下來的作品。」

Heya的誕生集結許多人的心力，不過部分網友不滿她的原民身分設定，批是「文化挪用」，終結這個計劃，陳子鴻安慰團隊：「不是你們不夠好，只是有些時候，為了走得更遠，我們必須先停下來調整腳步。」

另外陳子鴻也表示：「謝謝你們，用力到這個程度。下次我會思考更周延，才不會辜負大家的努力。我們記取這次的教訓，繼續往我們認為對的方向前進。」

面對網路負評，陳子鴻對團隊致歉：「外界不了解做這件事的難度和初衷，讓你們承受了這些批評，對不起，也謝謝你們，我最優秀的團隊。你們的努力，我不會忘記。」

