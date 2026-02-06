最硬派薑母鴨番外篇／百齡橋生死一瞬 被侯王爺拉回的老闆 超車被撞判賠不服

侯翔笙2024年出車禍導致肩胛骨斷裂，開了兩次刀，休養了大半年，有些動作還是吃力。

2024年，侯翔笙凌晨騎機車去士林補貨時，在百齡橋上出車禍，「為了去菜市場補茼蒿，跟一輛外送機車相撞，肩胛骨斷裂，現在還在打官司。」他當下不醒人事，醒來已在醫院。

他回憶：「那天忙完快兩點，我要騎車去士林補貨，買茼蒿。我記得在百齡橋上，我要超過前面機車，我車身已經超過他了，結果被撞到…」侯翔笙說他被撞飛後便不醒人事，醒來時已躺在醫院。吃了侯薑母鴨30年的老客人陳文裕說，他經常忙完就會去找老闆，「去之前我都會打給老闆說要過去了，只要他接電話，我幾點到都可以吃。結果那天我打電話到店裡沒人接，我覺得很奇怪，因為他從來不休息的，我就打給他老婆，才知道老闆出車禍了，我就趕到醫院看他。」

侯翔笙以前店裡只賣鴨肉、鴨內臟、鴨丸，菜單裡沒有菜，十年前才順應客人需求增加茼蒿等蔬菜品項。

車禍讓侯翔笙肩胛骨斷裂，「我開了兩次刀，休息了大半年，手臂到現在還是抬不高。車禍我倒下去，對方也沒怎樣，但他要我陪30萬，現在還在打官司。」

侯翔笙說，他家裡有供俸一尊侯王爺，「祂說祂已拉過我很多次了，這次是從鬼門關拉回來…」

車禍後，原本就想退休關店的侯翔笙，因為身體關係，更萌退意。而第一時間趕到醫院看他的陳文裕覺得侯薑母鴨生意這麼好，不做可惜，便表示想入股，並讓兒子來學，侯翔笙這才放心。「因為一定要親自下來做才可以。我不能讓人亂頂，砸了自己的招牌啊。」在老客人入股、讓兒子進場學做後，侯翔笙將繼續以終身顧問身分陪著店走下去，讓這鍋硬派薑母鴨不熄火。

吃了30年的老客人陳文裕，如今是侯薑母鴨合夥人。

