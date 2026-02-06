最硬派薑母鴨2／怕在老家種田娶不到妻他北漂創業 把薑母鴨三字寫上招牌

侯翔笙笑說，是因為怕在老家娶不到妻才北漂。44年前他為幫出外人補身體，賣薑母鴨創業。

從雲林農村走到台北百齡橋下，侯翔笙的人生一路靠吃苦與膽識撐起。國中只念一年就上農訓班學機器插秧，退伍後北上在繡花鞋工廠做工，與太太相識成家。二十四歲那年，他與嫁來台北的大姊聯手創業，憑著家鄉手藝，姊姊在萬華、他在百齡橋下同時開賣薑母鴨。那是個連「薑母鴨」三個字都陌生的年代，尤其台北市更沒聽過。他印傳單教如何吃補、還上了彼時當紅的廣播節目，一下子，從司機到各地餐廳老闆都要來吃看看他這鍋到底是什麼。

侯翔笙出身雲林農村，排行第九，下面還有一個弟弟。「我雖然排行第九，但都是我帶頭去田裡幫忙。小學揹著書包就去田裡拔草，拔到天黑才回家。」他語帶保留說，大哥很久以前就被朋友煽動，叫他分家切割，就不用養我們這些弟弟、妹妹。

中輟去學機器插秧 受誘惑北漂

「大哥離家，我國中只念一年就不讀了，去上4個月農訓班。我是我們那邊第一個會用機器插秧的。」但吃苦耐勞不是他唯一特質，他頭腦也靈活，從小就喜歡做生意，「我們家裡有一棵柚子樹，小學時，我每天就摘幾顆，剝好拿到學校賣，三瓣賣兩毛錢。」

退伍後，他笑說自己是被誘惑，才離鄉北上打拚，「鄰居說我在老家種田會娶不到老婆，我就來台北了。」他先在繡花鞋工廠做工，「我跟我太太就是在工廠認識的。」後來繡花鞋銷不出去，他腦筋動得快，跟老闆批貨，騎車載著繡花鞋去市場賣，存了一點錢。

侯翔笙老婆端出她每天現炸的米血糕。炸米血糕直接吃就很香，放進鍋煮一下，口感則再軟Q一點，不會黏爛。。(50元/份)

侯笙翔24歲結婚，婚後不久，他就決定創業開店。「最初是我嫁來台北的大姊想做吃的生意，就拉我一起。以前在鄉下都是她弄吃的給我們。」侯翔笙想著幫離鄉來台北打拚的出外人補身體，姊弟倆就決定做薑母鴨生意。「我看我大姊做一遍我就會了。」

印傳單教吃補 call in廣播節目爆紅

1982年，侯翔笙大姊在萬華開店，他則同時在百齡橋下起家。「我應該是全台灣第一個在招牌上寫薑母鴨三個字的。」

1982年侯翔笙剛創業時，還沒有店名，招牌上就直接寫上薑母鴨三字，他說，彼時，台北人根本沒聽過什麼是薑母鴨。(翻拍自臉書)

一個有時代痕跡的扁額，道盡侯翔笙對料理的堅持。除了只用紅標米酒外，蔭油也選雲林老家的老字號。(翻拍自臉書)

那個年代，「薑母鴨」是新鮮詞，「以前沒有薑母鴨啦，你要抓鴨也沒有。我這個鴨是鄰居養的，後來有找到一個專門找紅面番鴨的老闆幫我買，人家現在第二代接班了。」侯翔笙說，尤其是台北市，更沒人聽過，他還印傳單教大家知道薑母鴨是吃補的。「那時候有個台語廣播主持人叫丁山，他主持很紅的司機俱樂部節目。有一次他在節目上說：『百齡橋下薑母鴨今天有開嗎？』我就打電話進去說：『有啊。』後來不只很多司機下班來吃，連高雄、花蓮、各地做餐廳、做海產的老闆都跑來吃，想看看這到底是什麼東西。」

淋上鴨油、加青蔥的麵線，香氣十足。（60元／份）

